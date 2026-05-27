El “34” de Antón Varela llena ya el pabellón de A Casqueira

La familia del deportista, con la camiseta del balonmanista al fondo Daniel Alexandre

El pabellón de A Casqueira está, desde hace unos días, un poco más vacío y un poco más lleno al mismo tiempo. El fallecimiento del joven canterano del Balonmano Pontedeume Antón Varela Veiga dejó un hueco en club y villa imposible de llenar, si bien entidad, Concello, Federación, amistades y familia quisieron rendirle un emotivo homenaje al balonmanista local. Un recuerdo en el que su camiseta, su dorsal número 34, ocupa ahora una de las paredes del polideportivo municipal y presidirá en casa cada uno de los partidos de este deporte que tantas alegrías le dio.

Una jornada de felicidad y tristezas, de abrazos y anécdotas, con una de las mejores amigas de Varela pronunciando una pública y emocionada despedida; así como el emotivo discurso de su tía, Eva; del exjugador y técnico de base Pablo López y con su padre, su madre y su hermano Xoán recibiendo todo el cariño de un pabellón eumés lleno.

En la pista, además, el alcalde y el edil de Deportes, Bernardo Fernández y Joshua Dopico, junto con el presidente y el vicepresidente de la Federación Gallega, Bruno López e Ignacio Permuy, en un acto conducido por Manuel Bouza. Un homenaje con el que la entidad quiso transmitirle a su familia que “este club será sempre a vosa casa e que nunca deixaremos de camiñar ao voso lado”.

No sólo el “34” de Antón recordará al jugador en su segunda casa, sino que tambén lo hará en cada edición del tradicional torneo de base organizado por al entidad. Un Vilabalonmán que, desde este año, lleva su nombre, el de Antón Varela. Una cita de base que continuó celebrando durante toda la jornada –con equipos eumeses, del Atlántico y del Narón– su memoria, y que tuvo como gran despedida un duelo entre el grupo sénior en el que jugaba y exintegrantes del equipo verde y amarillo, para decir adiós sobre una pista que también fue la de su compañero y amigo.