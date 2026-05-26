Sergio Veiga vuelve a ganar y se afianza en lo más alto de la tabla sub 23 de la Copa de España

Veiga, abajo a la izquierda, sumó su tercer triunfo en otras tantas pruebas Cedida

Y si Montefaro fue la capital estatal de enduro, en Ejea de los Caballeros, Aragón, se concentró la presencia de los mejores nombres del pump track estatal con motivo de una nueva carrera de la Copa de España de la modalidad.

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Sergio Veiga sigue con paso firma hacia un nuevo título en este trofeo después de hacerse con su tercera victoria sub 23 en otras tantas pruebas. Y, en esta ocasión, el triunfo en su franja de edad vino acompañado por la tercera posición “scratch”, por detrás del cadete Ángel Esteban y del júnior Álex Toledo. Para la próxima competición copera, Veiga podrá bajar el número de kilómetros, ya que la cita será en Xove el 11 de julio.