Marco Veiga lidera el éxito local en la Montefaro Enduro Race

Medallistas de la competición nacional organizada por el Pulpeiros mugardés Cedida

Cuatro oros, una plata y tres bronces. La Montefaro Enduro Race disputada en un caluroso domingo de finales de mayo se convirtió en una auténtica cuenta atrás de éxitos para la delegación local, que no se quiso perder su prueba, la prueba de casa, con la siempre celebrada organización del Club Pulpeiros mugardés.

No fue la primera vez que el trazado local se convertía en sede del Campeonato de España de enduro –ya lo hizo en 2021– y, casualmente, algunos de los nombres que hace cinco años, en aquella ocasión con mascarilla, repitieron presencia en el podio aresano. Volvió al cajón el naronés Marco Veiga Amado –CiclosQuintena–, que si por aquel entonces fue plata por detrás de Edgar Carballo, ahora sigue siendo el gran dominador de la modalidad, repitiendo el título cosechado hace doce meses en Cataluña.

Veiga fue de menos a más en los cinco tramos disputados, superando una caída en el primero de los trazados para ir subiendo como la espuma en la clasificación hasta la primera plaza, con más de tres segundos de renta sobre Adrián Cuéllar –Federació Catalana–. Un cajón élite en el que la presencia local fue doble, gracias a la actuación de un Kevin Xoel Méndez –Rocasport Giant–, que también sabía lo que era colgarse una medalla en la cita de Montefaro. y que ahora firmó una asimismo trabajada tercera posición. Un “top 10” estatal en el que también estuvo su compañero de equipo Andrés Quintela, en la décima plaza.

El de Veiga no fue el único título local que se pudo festejar en este Campeonato de España, destacando asimismo la competición llevada a cabo por la delegación veterana. Borja Caneiro –Rocasport Giant– se colgó un nuevo oro en casa, sumándolo al logrado en la citada carrera de 2021. Si en aquella ocasión fue el mejor en Máster 40 A, ahora hizo lo propio en el cuadro B en una igualadísima competición. Y demostrando que en esta franja de edad la representación comarcal llegaba en un gran estado de forma, la anfitriona Alejandra López Sánchez hizo lo propio en la carrera femenina M40 para inscribir su nombre como campeona de España.

Brillo en base y máster

El cuarteto dorado local lo completó la cadete Carla Hermida Valledor –Náutico de Narón–, en su caso dominando cada uno de los tres tramos en los que se dividió la competición en esta categoría.

Además del Rocasport, el otro club local que se marchó con más de una presea en su bolsillo fue el BDM Bike Club de As Pontes, con sus “riders” Jorge Castro Castro y Manuel Pellón Carballeira colgándose el bronce en los cuadros Máster 30 A y B, respectivamente. Unos grupos en los que Juan Manuel Gómez y Javier Rodríguez –Rocasport Giant– finalizaron quinto y cuarto.

La participación más veterana siguió dando éxitos a la prueba organizada por el Pulpeiros y, precisamente, uno de sus integrantes, Fermín Leira Romero, peleó hasta el final por un segundo lugar que consiguió por poco más de un segundo. En Máster 50, Marcos Araujo –Cedeira– y Luis Castro –BDM– se colocaron también entre los mejores al ser sextos en los grupos A y B.

Toda una lluvia de preseas con la que queda patente el buen estado de forma tanto de “riders” más experimentados como de las futuras promesas de la modalidad. Unas citas de enduro que, a nivel nacional, regresarán en septiembre con la tercera cita de una Copa de España en la que Veiga y Araujo son segundos, con Vázquez primera en M40.