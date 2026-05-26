La WFM Inés Prado, destaca en los Gallegos de Padrón

Integrantes de parte de la delegación naronesa Cedida

La delegación local tuvo una nueva cita con las modalidades de relámpago y rápidas con Padrón de nuevo como sede y en esta ocasión disputándose las primeras plazas en formato individual.

En la primera de las pruebas, la WFM Inés Prado acabó en el “top 10”, al ser décima entre 140 participantes, sumando 6,5 puntos en las nueve partidas. Con seis puntos terminaron los naroneses David Varela y Javier Castrillón, al igual que el del Círculo Ferrolán David Buitrón, en los lugares 24, 27 y 28 respectivamente. Estos mismos nombres prolongaron su estancia en Padrón para hacer frente a la prueba autonómica de rápidas en la que de nuevo Prado fue la mejor local en la undécima plaza con los mismos puntos.

También repitieron casillero Buitrón y Castrillón, en la vigésimo tercera y vigésimo quinta posición, respectivamente. No fue la padronesa la única presencia local en competición durante el fin de semana, con el I Torneo Pequenos Xigantes en la plaza María Pita herculina. Una prueba en la que el British School coruñés entrenado por el jugador del Círculo Ferrolán MF Marcos Morales y su pareja WIM Karla July, finalizó primero.