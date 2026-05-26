Hugo López apunta al Europeo cadete tras su plata en la Copa continental de Faro

El naronés, durante la competición lusa Cedida

Los pasos del judoka Hugo López Pereira son cada vez más y más largos. Si el deportista de la AD Ferrolterra conseguía su primera victoria en una pelea internacional el pasado mes de febrero, el naronés, tan sólo tres meses después, regresa a casa con su primera medalla. Un trofeo color plata que lo acredita como el segundo mejor en la Copa de Europa lusa disputada en Faro.

López, bronce nacional hace también unas semanas, “sólo” tuvo que hacer previamente paradas en las pruebas continentales de Roma y Berlín para volver a casa con una celebrada presea plateada. Lo hizo en una competición de -50 kilos en la que en la “pool” A ganó sus cuatro combates. Y ahí demostró el local su nivel, ganando en su primera combate al francés Nguyen y en octavos hizo lo imposible, imponiéndose al primero en el ranking mundial de su categoría, el brasileño Bonato. Con el muro más alto superado, la victoria ante el italiano Amadio le dio el pase al cuadro final.

Aquí no se amilanó el naronés, que se impuso en semis al eslovaco Kozak para disputar su primera final internacional. Fue en esta última pelea en la que, la falta de experiencia, pasó factura al de la AD Ferrolterra, al que esta plata le abre mucho la puerta –junto con su liderato en el ranking estatal– para el próximo Europeo a disputarse en Gran Canaria a finales de junio.

Nueva exhibición de la cantera local en el Trofeo Liceo La Paz herculino El decano de los campeonatos en edad escolar en España, el Trofeo Liceo La Paz en A Coruña, cumplió 44 ediciones y en la cita dirimida en el pabellón del centro educativo herculino, la cantera de la AD Ferrolterra se subió al podio en doce ocasiones, siendo además tercera en los dos grupos. En cuatro, estas preseas fueron de oro y las trajeron para la comarca los alevines Adrián Lage y José Luis García y los benjamines Iago Rubianes y Nicol Carro.