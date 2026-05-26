El CEIP Piñeiros, gran protagonista en el Provincial de Zas

Los integrantes del equipo naronés, celebrando su gran actuación Cedida

El premio gordo para la numerosa cantera local de tenis de mesa llegó el pasado fin de semana con la disputa del Campeonato Provincial Xogade. Una cita dirimida en Zas y en la que el trabajo llevado a cabo por el Narón Tenis de Mesa en gran parte de la comarca quedó patente con la presencia de estas formaciones en todos los podios de las seis citas dirimidas.

Con casi medio centenar de equipos en competición en benjamín, alevín, infantil y cadete, y con más de cien nombres de toda la provincia aprendiendo, disfrutando y compitiendo en el Municipal de este concello, el CEIP Piñeiros de Narón brilló especialmente, de la mano de Anxo López, Adrián Mesonero y Erick Cabarcos, ocupando la primera posición en benjamín mixto. En alevín e infantil femenino, el CEIP Atios llevó también un excepcional papel en este Provincial, en su caso con el premio de la plata en estas categorías, en las que, además, el CEIP As Mirandas de Ares consiguió la tercera posición.

El IES Breamo de Pontedeume también metió en su maleta otras dos medallas, asimismo de color plateado y lo hizo gracias a un gran concurso tanto en infantil masculino como en cadete masculino. Un abultado medallero comarcal en el que el bronce lo pusieron los alevines de un CEIP Atios que sumó asi tres celebrados podios.