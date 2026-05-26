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Alba de Bernardo vuelve a lo más alto en el Campeonato de España militar de Cádiz
La de la AD Ferrolterra repitió oro en esta cita
La naronesa Alba de Bernardo, de la AD Ferrolterra, cambió los colores de su club por los de la Armada Española para revalidar su título de campeona estatal militar. La local, actual tercera del mundo, consiguió el triunfo en el cuadro de -78 kilos. Una competición en la que también estuvo su compañero Álex Cid que, en una categoría superior de peso a la suya, ganó cuatro de dos peleas sin opción a medalla.