Alba de Bernardo vuelve a lo más alto en el Campeonato de España militar de Cádiz

De Bernardo y Cid se subieron también a lo más alto del podio con la Armada Cedida

La naronesa Alba de Bernardo, de la AD Ferrolterra, cambió los colores de su club por los de la Armada Española para revalidar su título de campeona estatal militar. La local, actual tercera del mundo, consiguió el triunfo en el cuadro de -78 kilos. Una competición en la que también estuvo su compañero Álex Cid que, en una categoría superior de peso a la suya, ganó cuatro de dos peleas sin opción a medalla.