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+Deportes

Tres oros en el “medio” Autonómico sub 16

Antón Díaz, Ángela Lendoiro e Irene García Nebril, del Atletismo Narón y Ferrol, campeones gallegos en una prueba que se retomará el miércoles 27

Redacción
25/05/2026 22:14
Lendoiro y Suárez, en el primer y tercer escalón del podio lucense | Cedidas
Lendoiro y Suárez, en el primer y tercer escalón del podio lucense | Cedidas
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A medias. Así se quedó la disputa del Campeonato Autonómico sub 16 previsto para una jornada del sábado en la que la previsión de tormentas llevó a la suspensión del programa deportivo vespertino por parte de la Secretaría Xeral para o Deporte. Y, a pesar de sólo completar la mitad de las citas previstas –las restantes se disputarán mañana miércoles, día 27–, la delegación comarcal cerró este “semicampeonato” con casi una decena de preseas como botín. 

Tres de estas medallas fueron de oro, con los nombres del Atletismo Narón Antón Díaz Gómez, Ángela Lendoiro y la cedeiresa Irene García Nebril –Ferrol Atletismo– en lo más alto del cajón en Lugo, consiguiendo los tres el título gallego, además, batiendo sus mejores registros personales.

La cedeiresa ya había logrado el título gallego en pista cubierta
La cedeiresa ya había logrado el título gallego en pista cubierta
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Díaz se impuso en la carrera de tres kilómetros marcha, con un tiempo de 13:35.98, sumando este oro al logrado con la selección en el pasado Nacional por combinados en Marín. Un título que asimismo consiguió su compañera de entidad Ángela Lendoiro en un concurso de lanzamiento de disco en el que su tercer intento de 42,96 metros le dio el título, una nueva MMP y otra medalla que asimismo se une al bronce estatal logrado hace unos meses en Castellón. Lendoiro no fue la única naronesa en este cajón, ya que su compañera Antía Suárez consiguió la tercera posición, con una distancia de 36,39 metros, para dominar la entidad naronesa este concurso.

También en lo más alto estuvo la cedeiresa del Ferrol Atletismo Irene García, sumando este oro al aire libre al conseguido en pista cubierta en 3.000 metros. Un título que también llego con otro mejor registro para la local, parando el crono en 10:21.35- . Y muy cerca de este título, y también del doblete, se quedó su compañero Samuel Tallón, que en este Gallego fue plata en otro podio con múltiple presencia de la comarca, ya que la tercera posición fue para el naronés Guillermo Ortigueira.

Saavedra, junto con su entrenador Tomás Pérez
Saavedra, junto con su entrenador Tomás Pérez
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Y con otras dos MMP terminaron este “aperitivo” autonómico Martín Saavedra –Sada– y Xoán Galego –Narón–, en su caso en la carrera de los más rápidos, los 100 metros –11.37– y en pértiga –2,91 metros–, en toda un exhibición de atletismo local.

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