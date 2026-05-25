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+Deportes

Reunión de puesta al día entre el Remo San Felipe y la delegada de la Xunta en Ferrol

Las conversaciones forman parte de la ronda de contactos de Martina Aneiros con el tejido deportivo local

Redacción
25/05/2026 22:27
La directiva del club con Aneiros
La directiva del club, con Aneiros
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La junta directiva del Club de Remo San Felipe Ferrol y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunieron el lunes en la ronda de contactos que está manteniendo esta dirigente con el tejido deportivo de la comarca. Una conversación para conocer las actividades y proyectos la entidad y seguir colaborando.

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