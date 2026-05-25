Reunión de puesta al día entre el Remo San Felipe y la delegada de la Xunta en Ferrol

La directiva del club, con Aneiros Cedida

La junta directiva del Club de Remo San Felipe Ferrol y la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunieron el lunes en la ronda de contactos que está manteniendo esta dirigente con el tejido deportivo de la comarca. Una conversación para conocer las actividades y proyectos la entidad y seguir colaborando.