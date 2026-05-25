Pedro Osorio, atleta ferrolano: “Si logro estar en el Europeo, genial”

El local, durante la competición malagueña, en la que fue tercero por detrás del turco Omer Faruk Bozdag y el francés Louey Ouerrat Alejandro Sancho | Sportmedia Contenidos

El ferrolano Pedro Osorio sigue a su paso. Ese que, tras la maratoniana última semana vivida por el deportista de la Gimnástica de Pontevedra, le ha colocado a 15 centésimas de la mínima para el próximo Campeonato Europeo y cuarto en el actual ranking estatal absoluto de 800 metros. Sólo Adrián Ben, Mohamed Attaoui y David Barroso superan al de la ciudad naval en esta lista de mejores registros tras la gran carrera firmada por el local en el Desafío Nerja.

Osorio paró el cronómetro en 1:45.30, rozando ese 1:45.15 con el que estaría en la cita continental, siempre y cuando su actuación en el próximo Campeonato de España finalice asimismo en el cajón. Un registro conseguido, además, tras competir en Barcelona el fin de semana anterior, recalar en la citada carrera de Nerja y posteriormente acudir a una milla en Santander.

Unas cifras que de nuevo muestran el camino correcto en el que está el local, que el pasado año se quedó a las puertas del Mundial –”que tampoco contaba clasificarme”, apunta–, si bien la espina que tiene más clavada el ferrolano es la de no haber podido ir a la cita universitaria, al realizar la marca necesaria en pruebas que no le contaron y hacerlo posteriormente fuera de plazo. “Estaba cabreado”, comenta Osorio.

Ahora, el de la ciudad naval afronta con su habitual calma y constancia un posible billete para el Europeo, aunque, como bien apunta “una cosa es que consiga la mínima, que a lo mejor lo hago, y luego tengo que estar en el podio en el Nacional. No sé... si sale pues genial. Creo que puedo estar en forma para hacerlo. Es complicado, si sale, bien, pero tampoco me preocupa mucho. Es mi filosofía”, aclara. Sí que le salió bien en una prueba malagueña, en la que “era la primera competición. Tampoco estaba pensando demasiado en el tiempo. Pero empecé a ver que el resto de la gente corría bastante, así que suponía que hacía buen día. Pensé que si los demás corrían rápido yo también podría. Aproveché el día y salió bastante bien”, cuenta Osorio. “No es que sea una gran bajada”, apuntaba el ferrolano tras su actuación, “pero para ser la primera estoy muy contento”.

Al final, todo llega

Y es que el ferrolano ha dejado a un lado los resultados como su objetivo principal, centrándose especialmente en “entrenar y mejorar. Y ya suelen ir llegando esos resultados. Me gusta ir a las competiciones, ir a disfrutar y no estar superpresionado porque tengo que cumplir un objetivo específico”, cuenta el de la Gimnástica, “si sólo te fijas en los resultados, te olvidas de disfrutar”.

Con esta filosofía que en el último año le ha permitido estar entre los mejores de España en el 800, Osorio, perfeccionista y organizado, se enfoca ahora durante las próximas semanas en sus objetivos académicos y “después es la última jornada de División de Honor –para asegurar su plaza–, y luego a buscar marcas, principalmente y a preparar el Campeonato de España de julio”.

Un intenso mes en el que el ferrolano puede recoger los frutos de un trabajo ahora más tranquilo y gustoso. “Estoy mejorando y sobre todo soy consistente. Creo que si estás ahí a un nivel alto y sigues mejorando, al final va a llegar. No me importa tanto el cuándo, sino seguir y así seguro que llega”, sentencia.