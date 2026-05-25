Laura Aneiros, del Marina Ferrol, llamada por la Federación Española
La preparadora local participó en la primera jornada del Programa de Desarrollo de entrenadores de alto nivel 2026
Hasta Málaga se desplazó la preparadora del Marina Ferrol Laura Aneiros Dopico para participar en la primera jornada del Programa de Desarrollo de entrenadores de alto nivel 2026. Una iniciativa para la que la local fue llamada por la Federación Española y a la que también acudieron los asimismo gallegos Borja Álvarez –Fluvial de Lugo–, Lucía Leiro –Arteixo– y la preparadora del Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra, Luisa Domínguez.