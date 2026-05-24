Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

La tripulación cadete masculina de A Cabana-Ferrol, subcampeona en el Nacional de trainerillas

La embarcación absoluta masculina de Ares ya no tomó la salida en la final B de su categoría

Redacción
24/05/2026 18:35
La tripulación cadete masculina de A Cabana-Ferrol, a la izquierda, tras recibir su medalla
La tripulación cadete masculina de A Cabana-Ferrol, a la izquierda, tras recibir su medalla
CEDIDA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Una medalla de plata se trajo la representación de Ferrolterra en el Campeonato de España de trainerillas, que terminó este domingo en la localidad cántabra de Castro Urdiales tras dos días de actividad. En concreto fue la tripulación cadete masculina de A Cabana-Ferrol la que se hizo con la segunda posición en la final A de su categoría, a la que había accedido tras ganar el sábado su semifinal. La embarcación local marcó un tiempo de 7.06.58 en completar los 1.750 metros de recorrido, lo que le hizo quedar a menos de tres segundos del campeón, que fue Mecos.

La representación de la comarca la completó la tripulación absoluta masculina del Remo Ares, que después de que en semifinales hubiese sido tercera en su prueba, no se clasificó para la final principal de la categoría. Este domingo, sin embargo, la escuadra aresana ya no tomó parte en una regata en la que la victoria fue para Mecos, mientras que el título nacional de la categoría fue para la escuadra de Orio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620