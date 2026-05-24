La tripulación cadete masculina de A Cabana-Ferrol, subcampeona en el Nacional de trainerillas

La tripulación cadete masculina de A Cabana-Ferrol, a la izquierda, tras recibir su medalla CEDIDA

Una medalla de plata se trajo la representación de Ferrolterra en el Campeonato de España de trainerillas, que terminó este domingo en la localidad cántabra de Castro Urdiales tras dos días de actividad. En concreto fue la tripulación cadete masculina de A Cabana-Ferrol la que se hizo con la segunda posición en la final A de su categoría, a la que había accedido tras ganar el sábado su semifinal. La embarcación local marcó un tiempo de 7.06.58 en completar los 1.750 metros de recorrido, lo que le hizo quedar a menos de tres segundos del campeón, que fue Mecos.

La representación de la comarca la completó la tripulación absoluta masculina del Remo Ares, que después de que en semifinales hubiese sido tercera en su prueba, no se clasificó para la final principal de la categoría. Este domingo, sin embargo, la escuadra aresana ya no tomó parte en una regata en la que la victoria fue para Mecos, mientras que el título nacional de la categoría fue para la escuadra de Orio.