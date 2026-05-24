Belén Toimil colabora al tercer puesto del Playas de Castellón

Toimil, durante una prueba reciente Cedida

De los 193 puntos que permitieron al equipo femenino del Playas de Castellón acabar en la tercera plaza de su categoría en la Copa de Europa de clubes, desarrollada los dos últimos días en las pistas castellonenses de Gaetà Huguet, un total de 17 los aportó Belén Toimil.

Los seis sumados gracias a la octava plaza conseguida en la prueba de lanzamiento de disco y los once logrados con la tercera plaza en la que acabó en el concurso de lanzamiento de peso convirtieron a la mugardesa en pieza clave para la clasificación de su escuadra.

Belén Toimil empezó el sábado su actuación en la prueba de lanzamiento de disco, concurso con el que dio comienzo la competición. Y, a pesar de no ser su especialidad y de partir con una de las peores marcas de la temporada de las trece participantes (47,54), los 46,96 metros que alcanzó en su primera tentativa le permitieron acaba en la octava plaza de la clasificación del evento.

Peso

Mejor le fueron las cosas a la atleta de Ferrolterra en su segunda actuación, la realizada con motivo del concurso de lanzamiento de peso, prueba a la que accedía con la tercera mejor marca de la temporada de todas las participantes. Y, después de colocarse en la cuarta plaza gracias al lanzamiento de 16,76 que realizó en su primer intento, en el tercero llegó hasta los 17.15 para subir una plaza en la clasificación general.

La tercera plaza lograda por la escuadra castellonense completó el título logrado por el Diputación de Valencia. Mientras, en la categoría masculina el título fue para el Playas de Castellón, que aprovechó ser el anfitrión.