Marco Veiga defiende en la Montefaro Enduro Race su título nacional
El naronés defiende oro en la competición organizada por el Club Pulpeiros mugardés
La Montefaro Enduro Race colgó el cartel de “completo” para convertirse este fin de semana en capital estatal de enduro. La prueba organizada por el Club Pulpeiros de Mugardos y que transcurrirá por los montes de esta villa y su vecina aresana contará con 300 nombres para las 300 plazas disponibles de una cita que nadie quiere perderse. Mucho menos un Marco Veiga –CiclosQuintena– que quiere reeditar, ahora en casa, el título conseguido hace doce meses en Sant Hilari Sacalm, en Girona, y en donde fue el más rápido en una cita condicionada por las lluvias y consiguió, tras tres subcampeonatos, hacerse con ese ansiado oro estatal.
Ahora el naronés busca, por qué no, encadenar una nueva racha en lo más alto y hacerlo delante de su afición. Lo hará en un trazado de cinco tramos cronometrados, con 36 kilómetros por delante y 1.176 metros de desnivel acumulado y en el que el sábado tendrán lugar los entrenamientos oficiales en horario matutino y el domingo la competición desde primera hora de la mañana. Una prueba en la que además de Veiga, en el cuadro élite también estarán los locales Kevin Xoel Méndez y Andrés Quintela, ambos del Rocasport Giant. Asimismo, sobre el trazado local competirá representación del BDM de As Pontes, Cedeira, Narón y Náutico de Narón en otras franjas de edad.
Sergio Veiga afronta la tercera prueba de la Copa de España de pump track como líder
En Zaragoza se disputará la tercera parada de la Copa de España de pump track. Un trofeo en el que estará Sergio Veiga Amado –Pontebike Kids– para defender la primera posición que actualmente ocupa en la tabla sub 23. El naronés viene de ganar en las dos primeras citas en Premiá y Ainsa, además de lograr un billete para el próximo Campeonato del Mundo de China, para el que sigue buscando apoyos para poder acudir.