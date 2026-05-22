Marco Veiga defiende en la Montefaro Enduro Race su título nacional

Marco Veiga, en lo más alto del podio en Girona Cedida

La Montefaro Enduro Race colgó el cartel de “completo” para convertirse este fin de semana en capital estatal de enduro. La prueba organizada por el Club Pulpeiros de Mugardos y que transcurrirá por los montes de esta villa y su vecina aresana contará con 300 nombres para las 300 plazas disponibles de una cita que nadie quiere perderse. Mucho menos un Marco Veiga –CiclosQuintena– que quiere reeditar, ahora en casa, el título conseguido hace doce meses en Sant Hilari Sacalm, en Girona, y en donde fue el más rápido en una cita condicionada por las lluvias y consiguió, tras tres subcampeonatos, hacerse con ese ansiado oro estatal.

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Ahora el naronés busca, por qué no, encadenar una nueva racha en lo más alto y hacerlo delante de su afición. Lo hará en un trazado de cinco tramos cronometrados, con 36 kilómetros por delante y 1.176 metros de desnivel acumulado y en el que el sábado tendrán lugar los entrenamientos oficiales en horario matutino y el domingo la competición desde primera hora de la mañana. Una prueba en la que además de Veiga, en el cuadro élite también estarán los locales Kevin Xoel Méndez y Andrés Quintela, ambos del Rocasport Giant. Asimismo, sobre el trazado local competirá representación del BDM de As Pontes, Cedeira, Narón y Náutico de Narón en otras franjas de edad.