La maleta de Belén Toimil, de Castellón a Lima

La de la villa competirá este fin de semana con su club FRANCISCO FALOMIR ARIAS

Belén Toimil llena estos días su maleta con dos equipaciones. La primera, la de su club, el Playas de Castellón y, la segunda, la de la selección española de atletismo que, por ese orden, tendrá que quitar de su equipaje.

La internacional mugardesa comienza una intensa semana en su calendario deportivo en la jornada del sábado y lo hace formando parte del equipo castellonés en la Copa de Europa de clubes en la que, además, esta entidad es anfitriona. Es precisamente por esta condición de organizador que la de la villa y sus compañeras estarán en este trofeo continental que, cabe recordar, no se celebraba desde 2019, y que regresa por todo lo alto a la pista Gaetà Huguet. Un estreno para la formación femenina del Levante en el que Toimil, además, tendrá un doble papel protagonista, ya que entrará en liza tanto en su prueba fetiche, lanzamiento de peso, como en el concurso de disco.

Precisamente con esta prueba arrancará el programa de competición del la prueba europea. Lo hará a las 15.45 horas del sábado con la mugardesa buscando sumar los máximos puntos posibles para su entidad, con un mejor registro de la campaña de 47,54 metros. Si bien, cuando Toimil espera “explotar” será el domingo, en la cita de peso, a partir de las 10.45 horas, y en la que, sin duda, peleará por superar su mejor registro de este ejercicio –17,80 metros–.

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Una lista de participantes en el cuadro femenino, en el que formará asimismo el Diputación Valencia ejerciendo de primer espada, buscando su tercer oro continental. Los equipos del Dundrum South Dublin, Slávia Bratislava, Harrow, Spora, ­Atletcia Bescia, Crvena Zvezda, Enka Sport Club, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Sporting Clube de Portugal, Praga y Vughtse Prins Hendrik, completan la lista de participantes.

Cruzar el charco

Pase lo que pase en el tartán de Castellón, Toimil recogerá sus pertenencias –a la espera de alguna de ellas sea una medalla– y cambiará su indumentaria. Pasará del verde mediterráneo al rojo nacional con motivo del Campeonato Iberoamericano.

Una competición que se disputa en Lima, en Perú, con la de Mugardos tomando parte en una cita de peso en la que ya sabe lo que es subirse al podio, tras la plata firmada en La Nucía en 2024. Toimil y el resto del combinado nacional comenzará su travesía en la noche del lunes, estando previsto su concurso en la tarde del sábado 30, con la local preparada para un nuevo podio.