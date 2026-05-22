La maleta de Belén Toimil, de Castellón a Lima
La lanzadora mugardesa participa en la Copa de Europa de clubes con el Playas y el lunes despega con la selección española al Iberoamericano
Belén Toimil llena estos días su maleta con dos equipaciones. La primera, la de su club, el Playas de Castellón y, la segunda, la de la selección española de atletismo que, por ese orden, tendrá que quitar de su equipaje.
La internacional mugardesa comienza una intensa semana en su calendario deportivo en la jornada del sábado y lo hace formando parte del equipo castellonés en la Copa de Europa de clubes en la que, además, esta entidad es anfitriona. Es precisamente por esta condición de organizador que la de la villa y sus compañeras estarán en este trofeo continental que, cabe recordar, no se celebraba desde 2019, y que regresa por todo lo alto a la pista Gaetà Huguet. Un estreno para la formación femenina del Levante en el que Toimil, además, tendrá un doble papel protagonista, ya que entrará en liza tanto en su prueba fetiche, lanzamiento de peso, como en el concurso de disco.
Precisamente con esta prueba arrancará el programa de competición del la prueba europea. Lo hará a las 15.45 horas del sábado con la mugardesa buscando sumar los máximos puntos posibles para su entidad, con un mejor registro de la campaña de 47,54 metros. Si bien, cuando Toimil espera “explotar” será el domingo, en la cita de peso, a partir de las 10.45 horas, y en la que, sin duda, peleará por superar su mejor registro de este ejercicio –17,80 metros–.
Una lista de participantes en el cuadro femenino, en el que formará asimismo el Diputación Valencia ejerciendo de primer espada, buscando su tercer oro continental. Los equipos del Dundrum South Dublin, Slávia Bratislava, Harrow, Spora, Atletcia Bescia, Crvena Zvezda, Enka Sport Club, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Sporting Clube de Portugal, Praga y Vughtse Prins Hendrik, completan la lista de participantes.
Cruzar el charco
Pase lo que pase en el tartán de Castellón, Toimil recogerá sus pertenencias –a la espera de alguna de ellas sea una medalla– y cambiará su indumentaria. Pasará del verde mediterráneo al rojo nacional con motivo del Campeonato Iberoamericano.
Una competición que se disputa en Lima, en Perú, con la de Mugardos tomando parte en una cita de peso en la que ya sabe lo que es subirse al podio, tras la plata firmada en La Nucía en 2024. Toimil y el resto del combinado nacional comenzará su travesía en la noche del lunes, estando previsto su concurso en la tarde del sábado 30, con la local preparada para un nuevo podio.
Numerosa presencia ferrolana y naronesa en Lugo y A Coruña
La delegación atlética comarcal tiene este fin de semana dos puntos de atención en el calendario autonómico, con Lugo y A Coruña como sedes de sendas pruebas. En el estadio Gregorio Pérez Rivera se disputa el Campeonato Autonómico sub 16, en el que estarán presentes el Atletismo Narón, Ferrol Atletismo, Ría Ferrol y Equilibrio Ferrol. La entidad naronesa acude con un potente grupo de nombres con muchos de ellos con opciones de medallas, como es el caso de Martín Barredo, Guillermo Ortigueira, Enrique García, Antón Díaz, Xoan Galego, Antía Suárez, Ángel Lendoiro o Sara Cañedo.
También el Ferrol parte con buenas marcas de la mano de Samuel Tallón, Alba Filgueira, Carla Rioseco, Irene García o Noa Pita. Mientras, en A Coruña tendrá lugar el Trofeo Josefina Romero de marcha en Los Cantones, también con deportistas del Narón, Ferrol y Equilibrio.