Casi 400 duatletas llenarán Cedeira en el Campeonato Gallego de base

Otra de las citas disputadas en la villa el pasado año Emilio Cortizas

Cedeira sigue haciéndose un gran hueco como sede de las citas autonómica y en esta ocasión la villa local acoge durante la jornada del sábado, la disputa del Campeonato Gallego de duatlón de menores. Una competición que llega a su octava edición y en la que, además de la exitosa cantera del Natación Cedeira Delikia, estarán también las promesas del Náutico de Narón y del Triatlón Ferrol en su línea de salida.

La prueba repartirá las medallas benjamín, alevín e infantil, contando además con una prueba de promoción cadete y una no competitiva para prebenjamines. Serán casi 400 los nombres que secunden esta cita que se desarrollará desde las 15.00 horas en las inmediaciones del Camiño Real A Magdalena que sufrirá, como es lógico, cortes en la circulación de su tráfico.