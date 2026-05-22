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+Deportes

Casi 400 duatletas llenarán Cedeira en el Campeonato Gallego de base

La entidad local, Náutico de Narón y Triatlón Ferrol estarán presentes con su exitosa cantera

Redacción
22/05/2026 21:23
Otra de las citas disputadas en la villa el pasado año
Otra de las citas disputadas en la villa el pasado año
Emilio Cortizas
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Cedeira sigue haciéndose un gran hueco como sede de las citas autonómica y en esta ocasión la villa local acoge durante la jornada del sábado, la disputa del Campeonato Gallego de duatlón de menores. Una competición que llega a su octava edición y en la que, además de la exitosa cantera del Natación Cedeira Delikia, estarán también las promesas del Náutico de Narón y del Triatlón Ferrol en su línea de salida. 

La prueba repartirá las medallas benjamín, alevín e infantil, contando además con una prueba de promoción cadete y una no competitiva para prebenjamines. Serán casi 400 los nombres que secunden esta cita que se desarrollará desde las 15.00 horas en las inmediaciones del Camiño Real A Magdalena que sufrirá, como es lógico, cortes en la circulación de su tráfico.

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