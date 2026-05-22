Antón Varela, protagonista en Pontedeume en un Vilabalonmán en el que se le rinde homenaje

Varela falleció el pasado mes de noviembre Daniel Alexandre

No será un Vilabalonmán más el que el sábado tenga lugar en el pabellón de A Casqueira. Será mucho más que una jornada deportiva, será la fecha en la que este evento de base de la villa pase a ser el Vilabalonmán Antón Varela, en homenaje al joven jugador de la entidad y vecino local fallecido el pasado noviembre. Una cita a la que el Balonmano Pontedeume invita a todas aquellas personas vinculadas con la entidad “a un evento cheo de emoción” en el que, además, se retirará de manera oficial su dorsal, el número 34, que “será levado ao máis alto”, como apunta el club.

Un homenaje que se realizará con los canteranos eumeses como protagonistas, como también el propio Varela lo fue en su día, con el Balonmano Narón y el Atlántico participando también en la pista de esta celebración con duelos de alevín, benjamín e infantil masculino y femenino, con las jóvenes eumesas. Unos encuentros que comenzarán a las 11.00 horas, si bien a las 10.30 horas tendrá lugar una ceremonia oficial abierta para recordar a Varela y su legado. Una jornada que girará en torno a su memoria, por lo que si el programa comienza con este acto, finalizará, a las 18.30 horas, con un partido muy especial como homenaje, entre la actual formación sénior eumesa y exjugadores de la entidad.