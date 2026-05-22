Alicia Fernández reina otra vez en Valdoviño

Foto de familia de las personas premiadas en el acto Daniel Alexandre

Vuelve a reinar Alicia Fernández en el deporte de Valdoviño. Después de tres años difíciles, sobre todo por culpa de las lesiones, la balonmanista del KGHM MKS Zaglbie Lubin, con el que conquistó la Supercopa de esta país, y de la selección española, vuelve a llevarse, en la séptima edición de la Gala do Deporte de este municipio, la distinción como mejor exponente local del último año. Así se reflejó en una ceremonia celebrada en la Casa da Cultura valdoviñesa en la que la central apareció a través de un vídeo grabado en el que saludó a todos los asistentes.

En un acto presentado por Raúl Salgado, el jurado de la Gala –formado por periodistas deportivos como Juan Quijano (Diario de Ferrol), Elba de la Barrera (La Voz de Galicia), Adán Puentes (Galicia Ártabra), Raúl Salgado (Cadena SER) y Juan Galego (Televisión de Ferrol)– determinó la entrega de más de una veintena de premios en más de una docena de especialidades deportivas con presencia en el concello.

Ovación

Pero es que, además, durante la gala se entregó una serie de menciones especiales a personas del tejido deportivo de Valdoviño que tuviesen un papel destacado durante el pasado año. En este apartido se vivió uno de los momentos más emotivos con la distinción entregada a Candela Pérez, campeona de surf que hace unos meses sufrió un gravísimo accidente de tráfico que hizo temer por su vida.

La madre de Alicia, Marga, recogiendo el premio de su hija Daniel Alexandre

El alcalde de Valdoviño, Alberto González, y el concejal de Deportes, Sergio Saavedra, felicitaron en sus intervenciones a los premiados. Además, renovaron el apoyo del Concello de Valdoviño por la práctica deportiva entre todos.