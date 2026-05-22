A Cabana y Ares, del podio gallego a la pelea por el Estatal de trainerillas

Los absolutos aresanos, a la izquierda, fueron segundos en Meira remeirando/TONHI COSTAS

Se lo ganaron en las aguas de Meira, en Moaña, y ahora, las dos tripulaciones locales defenderán el trabajo realizado en el pasado Gallego ya en competición nacional. Casi 500 kilómetros por carretera que tendrán como punto de llegada las aguas de Castro Urdiales, sede este año del Campeonato de España de trainerillas.

En esta cita cántabra estarán los botes de A Cabana Ferrol y Remo Ares, que tomarán parte en las regatas cadete y absoluta masculina. Los canteranos de la ciudad naval y los deportistas absolutos de la villa vienen de firmar la segunda posición en el citado autonómico, unos puestos de privilegio que pelearán por repetir fuera de casa. La trainerilla de A Cabana competirá en una franja de edad con ocho barcos, mientras que la aresana lo hará en una cita de seis. Todas ellas de Galicia, País Vasco y Cantabria. Las pruebas se podrán seguir en vivo en el Facebook de Remeirando.