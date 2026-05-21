Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Valdoviño reconoce a sus mejores nombres del deporte en su gala anual

El evento se celebra el viernes en el auditorio de la Casa da Cultura

Redacción
21/05/2026 18:29
Penabad y Vellón, recogiendo el galardón del pasado año
Penabad y Vellón, recogiendo el galardón del pasado año
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Valdoviño conocerá esta noche el nombre de la persona más destacada en su ámbito deportivo durante la pasada campaña. El concello local tiene todo preparado para la celebración de la que será la séptima edición de su Gala do Deporte, conducida por Raúl Salgado –Cadena Ser–, que también forma parte de un jurado en el que se encuentra Juan Quijano, de este diario. 

Un evento que dará comienzo a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa da Cultura, en un escenario en el que el pasado año Nerea Penabad y Lidia Vellón compartieron premio después de su podio en el Campeonato del Mundo de danza coreógrafica. El arquero Adrián Orjales, el baloncestista Miguel Romero y la balonmanista internacional Alicia Fernández conforman la lista de ganadores del máximo galardón valdoviñés.

Previamente a conocer este nombre, durante la ceremonia se harán entrega de más de una veintena de reconocimientos a deportistas de una quincena de disciplinas deportivas. Además, el jurado ha otorgado nueve menciones especiales de cara a reconocer, entre otros, a las mejores promesas, clubes, proyección internacional o progresión, entre otras, entre el amplio tejido deportivo del concello valdoviñés durante el pasado año.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620