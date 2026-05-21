Valdoviño reconoce a sus mejores nombres del deporte en su gala anual

Penabad y Vellón, recogiendo el galardón del pasado año Daniel Alexandre

Valdoviño conocerá esta noche el nombre de la persona más destacada en su ámbito deportivo durante la pasada campaña. El concello local tiene todo preparado para la celebración de la que será la séptima edición de su Gala do Deporte, conducida por Raúl Salgado –Cadena Ser–, que también forma parte de un jurado en el que se encuentra Juan Quijano, de este diario.

Un evento que dará comienzo a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa da Cultura, en un escenario en el que el pasado año Nerea Penabad y Lidia Vellón compartieron premio después de su podio en el Campeonato del Mundo de danza coreógrafica. El arquero Adrián Orjales, el baloncestista Miguel Romero y la balonmanista internacional Alicia Fernández conforman la lista de ganadores del máximo galardón valdoviñés.

Previamente a conocer este nombre, durante la ceremonia se harán entrega de más de una veintena de reconocimientos a deportistas de una quincena de disciplinas deportivas. Además, el jurado ha otorgado nueve menciones especiales de cara a reconocer, entre otros, a las mejores promesas, clubes, proyección internacional o progresión, entre otras, entre el amplio tejido deportivo del concello valdoviñés durante el pasado año.