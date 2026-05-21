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+Deportes

As Pontes Ecuestre vuelve al lago de la villa

La cuarta edición de este evento se celebrará el 6 de junio y sus inscripciones ya están abiertas

Redacción
21/05/2026 18:25
Un momento de la edición del pasado año
Un momento de la edición del pasado año
Daniel Alexandre
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Con el varios objetivos en el punto de mira, la cuarta edición de As Pontes Ecuestre se prepara ya para su celebración el próximo sábado 6 de junio en las inmediaciones del lago de la villa. 

Con la intención de superar las cifras de participación del pasado año, la organización –a cargo del club local Prado Ventura, en colaboración con Concello y Federación Galega– ha abierto el plazo de inscripción en las tres pruebas que se disputarán: el Concurso Territorial de Saltos, el Campeonato Gallego de andadura y una de las citas de la II Liga Ferrol-Eume-Ortegal. Unos trámites que se realizarán en la web del ente federativo y para los que todas las personas participantes tendrán que tener su correspondiente licencia en vigor. 

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