Grandes actuaciones del Círculo Ferrolán y Narontec en un Autonómico de récord

El equipo del Círculo Ferrolán estuvo compuesto por el MF Marco Morales, la WFM Inés Prado, el capitán Miguel Millán y el MI Mariano Ortega Cedida

El pasado fin de semana tuvieron lugar en Padrón los Campeonatos Gallegos de relámpago y de rápidas, en los que el Círculo Ferrolán y el Narontec obtuvieron unos grandes resultados, peleando con los mejores conjuntos autonómicos.

La jornada del sábado ya se inició por todo lo alto, pues se dieron cita más de 200 jugadores pertenecientes a 44 equipos distintos. Todo un logro. Entre ellos estaban las dos formaciones que mandó el Narontec, que ejercieron de representación local en el certamen de relámpago. En esta modalidad, el cuadro naronés cuajó una gran actuación finalizando uno de sus equipos, el Narontec A en la décima plaza, mientras que el B fue trigésimo primero.

Si el sábado ya había habido todo un récord de participación, el domingo se rompió por completo pues al campeonato de rápidas acudieron 250 jugadores de 57 equipos, un hecho único en torneo gallego. A pesar de esa cantidad de participantes y del alto nivel que había, el Círculo Ferrolán consiguió la novena posición después de luchar por el podio hasta la última ronda. Aquí, el Narontec A finalizó decimotercero, con la otra escuadra dentro del “top 50”. Este certamen fue el aperitivo, pues esta semana se disputarán, también en Padrón, los Gallegos individuales en estas mismas modalidades.