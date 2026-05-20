El Narón Volea amarillo logra una segunda plaza en la Copa de A Solaina

El Narón Volea cuajó una gran Copa Galicia Jorge Meis

Otra semana más, Narón se convirtió en el epicentro del voleibol autonómico al acoger la Copa benjamín en el pabellón de A Solaina. En ella, todos los equipos participantes disfrutaron de una jornada en la que reinó la diversión, además de la competitividad. En la categoría femenina, el Narón Volea amarillo finalizó en la segunda plaza, con el Narón Volea negro, sexto. Mientras, en el cuadro masculino el Aldebarán San Sadurniño fue primero, con el equipo naronés tercero.