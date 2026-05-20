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+Deportes

Atletismo Narón y Equilibrio Ferrol se llevan los oros en el Provincial Xogade

La competición de base se disputó en Santiago

Redacción
20/05/2026 21:09
El equipo de relevos infantil del Equilibrio, en el podio
El equipo de relevos infantil del Equilibrio, en el podio
Cedida
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Las pistas compostelanas acogieron la disputa de un Provincial Xogade en el que el Equilibrio Ferrol, Ferrol Atletismo, Ría Ferrol, Olympo de As Pontes y el Atletismo Narón colocaron a varios de sus atletas en el podio. Fueron el Equilibrio y el Narón los que, de esos metales, se hicieron con quince títulos coruñeses. 

Foto de familia de la delegación del Atletismo Narón
Foto de familia de la delegación del Atletismo Narón
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En el cuadro infantil –sub 14– estas primeras posiciones fueron para Lucas González longitud–, Valeria Mera –longitud y 80 metros–, Celia Mera –1.000– y el relevo mixto 4x80, junto con la naronesa Claudia Lendoiro –peso–. En el cuadro sub 10 y 12 los oros fueron para Pedro Tuimil, Sergio Rama –sub 12– y el alevín Gael Seijido, así como para el Equilibrio con Diego Fraga –50 y 400–, Leo Peñas, Carme Paredes y el equipo del relevo sub 10 4x60.

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