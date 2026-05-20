Atletismo Narón y Equilibrio Ferrol se llevan los oros en el Provincial Xogade

El equipo de relevos infantil del Equilibrio, en el podio Cedida

Las pistas compostelanas acogieron la disputa de un Provincial Xogade en el que el Equilibrio Ferrol, Ferrol Atletismo, Ría Ferrol, Olympo de As Pontes y el Atletismo Narón colocaron a varios de sus atletas en el podio. Fueron el Equilibrio y el Narón los que, de esos metales, se hicieron con quince títulos coruñeses.

Foto de familia de la delegación del Atletismo Narón Cedida

En el cuadro infantil –sub 14– estas primeras posiciones fueron para Lucas González longitud–, Valeria Mera –longitud y 80 metros–, Celia Mera –1.000– y el relevo mixto 4x80, junto con la naronesa Claudia Lendoiro –peso–. En el cuadro sub 10 y 12 los oros fueron para Pedro Tuimil, Sergio Rama –sub 12– y el alevín Gael Seijido, así como para el Equilibrio con Diego Fraga –50 y 400–, Leo Peñas, Carme Paredes y el equipo del relevo sub 10 4x60.