Ale de Paz logra un nuevo galardón

Foto de familia de la Gala do Deporte de Neda Daniel Alexandre

Por quinta ocasión, la jugadora del Poio Pescamar, Ale de Paz, fue designada como la mejor deportista de Neda después de la celebración de una Gala do Deporte, que tuvo de madrina a la atleta internacional Esther Pedrosa.

La futbolista recibió este galardón después de formar parte de la selección española de fútbol sala que conquistó el bronce en el Mundial celebrado en Filipinas. Ese fue el punto final de un evento en el que también resultaron premiados muchos deportistas de la localidad. Por ejemplo, Emma Domínguez, del CBD UPA, e Iago Suárez, Atletismo Narón, fueron designados como las mejores promesas.

Asimismo, también recibieron su reconocimiento por sus méritos deportivos Eloy B. Villanueva, en triatlón; Nesto Fernández y Claudia Freire, en tenis; Naomi Díaz, en judo; Adrian Rivadulla, Lucía Rivadulla, Antía Suárez, Itziar Fernández y Jonathan Fernández, en atletismo; Miguel Peña e Iván Picallo, en automovilismo; Minh Pita, en karting; Inés Santalla, en ciclismo; Noa Pico, en natación artística; Arantza Rivas, Tania López e Nerea López, en natación; Antonio Rodríguez, Hugo Suena, Yago Alvariño, Pablo Rozados e Iago Rozados, en fútbol; Ángel Souto, fútbol sala y a David Amor, que el año pasado fue escogido como el mejor deportista, en breaking.

En cuanto a las menciones especiales que otorgó el jurado, estás fueron para la SCD Roxal, el equipo de fútbol Rápido de Neda, la Guardia Civil de Tráfico de Ferrol y para la Agrupación de voluntarios de Protección Civil.