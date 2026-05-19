Y de premio, fase de ascenso a la élite para el Tenis de Mesa Narón

Saura, Montero y Guerra se desplazarán a Pontevedra la próxima semana Cedida

Las naronesas Candela Montero, Lucía Saura y Julia Guerra tendrán su especial fin de fiesta por la gran temporada realizada en División de Honor. Si bien la formación del Narón TM se quedó a unos sets de conseguir el pase directo para la disputa del playoff de ascenso a Superdivisión –fue tercera, empatada a puntos con Illas Cíes, segundo–, las bajas en el cuadro inicial de competición han abierto la puerta a las locales, sin duda, dispuestas a aprovechar esta inolvidable experiencia.

Una presencia ayudada asimismo por la cercanía en la celebración de la competición, ya que los enfrentamientos tendrán lugar en Pontevedra el próximo fin de semana –30 y 31–, por lo que su disputa se les servía prácticamente en bandeja a las naronesas. Una serie de celebradas coincidencias a la que se unirá, además, un sorteo que ha querido que Montero, Saura y Guerra se enfrenten en el partido por el ascenso a su excompañera Sofía Couce, que volverá a casa con la equipación del Nervión sevillano.

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Naronesas y andaluzas protagonizarán este encuentro, del que saldrá uno de los dos nuevos conjuntos de la élite nacional, con el anfitrión Visit Pontevedra y el San Sebastián de los Reyes protagonizando el otro duelo por subir. Así, sea como sea, Narón se ganará, por segunda vez en su historia, un lugar entre las mejores, quizá con un equipo con de la mano de Couce.

El grupo sevillano es, a priori, el claro favorito para conseguir este salto de categoría. Una situación que, sin embargo, de conseguirla, pala en mano, sería muy complicada de llevar a cabo por parte de la entidad naronesa, que hace dos años, clasificadas para esta misma fase, renunciaron ya a su disputa al celebrarse esta en Jaén. El hecho de tratarse de una competición profesional, con jornadas por semana y largos desplazamientos –el más cercano sería a Burgos–, hace muy complicada la presencia de una formación naronesa conformada por jóvenes tenistas todas ellas con compromisos académicos.

Y a pesar de, con casi toda seguridad, no poder disfrutar de este premio final a su trabajo, Montero, Saura y Guerra –que contaron con la presencia de Anna Miklukha en algunas jornadas– viajarán a Pontevedra con toda la ilusión y las ganas de, aunque sea sobre el papel, pelear por ese lugar entre las mejores. “Ellas tenían muchas ganas de ir”, señala el presidente de la entidad, Fernando Montero, y así lo habían manifestado también las propias Saura y Guerra a este diario tras conseguir el oro y la plata en el Estatal de Tarragona. Una presencia que llega así “sin presión”, como añade el dirigente, con una maleta llena de ganas de demostrar que, si las circunstancias fuesen otras, o si hubiese más apoyos, Narón podría tener, otra vez, un equipo en Superdivisión.