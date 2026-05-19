Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Las naronesas Belén Soto y Paula García se “cuelan” en el cuadro principal del Nacional en Jaén

En la cita, organizada por la Aejutm, estuvieron otros tres nombres locales

Redacción
19/05/2026 22:01
Integrantes de la delegación naronesa en la competición de Linares
Integrantes de la delegación naronesa en la competición de Linares
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Las locales Belén Soto y Paula García consiguieron acceder al cuadro principal en el Nacional master –organizado por Aejutm– tras lograr la primera y segunda posición de sus respectivos grupos en +50. Las locales se despidieron prematuramente al caer en octavos y cuartos. Una cita dirimida en Jaén en la que también estuvieron José Yáñez, Mª José Gómez y Carlos Álvarez.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620