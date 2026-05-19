Las naronesas Belén Soto y Paula García se “cuelan” en el cuadro principal del Nacional en Jaén

Integrantes de la delegación naronesa en la competición de Linares Cedida

Las locales Belén Soto y Paula García consiguieron acceder al cuadro principal en el Nacional master –organizado por Aejutm– tras lograr la primera y segunda posición de sus respectivos grupos en +50. Las locales se despidieron prematuramente al caer en octavos y cuartos. Una cita dirimida en Jaén en la que también estuvieron José Yáñez, Mª José Gómez y Carlos Álvarez.