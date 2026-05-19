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+Deportes

La vela de crucero llenará la ría local en la segunda Regata Cidade de Ferrol

La prueba se disputa este fin de semana

Redacción
19/05/2026 22:16
Un momento de la presentación del evento
Un momento de la presentación del evento
Cedida
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Casi una treintena de embarcaciones secundarán este fin de semana la disputa de la II Regata Cidade de Ferrol de vela crucero, organizada por el Club del Mar, con la colaboración de la Federación Galega y el apoyo de Concello, Autoridad Porturaria y Xunta. Una cita que se presentó en la mañana del martes en el muelle de Curuxeiras, con la presencia de la delegada territorial, Martina Aneiros. 

Una prueba que comenzará el sábado con un primer recorrido costero y el domingo por las aguas de la ría ferrolana. Al finalizar estas jornadas habrá pinchos, música en directo y sorteos en la Sala Curuxeiras. Asimismo, antes del inicio de esta cita, el club ferrolano organiza en la jornada del viernes, a partir de las 19.00 horas, una charla coloquio con el regatista Juan Merediz, nombre que ostenta la mejor marca en la Ruta del Descubrimiento Cádiz-San Salvador, en las islas Bahamas.

Jornada de iniciación a la vela para jóvenes entre 10 y 15 años el 30 de mayo

La Autoridad Portuaria y el Club del Mar organizan la IV Jornada de iniciación a la vela para personas entre 10 y 15 años. Una actividad que tendrá lugar el 30 de mayo y para la que se podrán inscribir hasta el día 21, de manera gratuita, en la página www.apfsc.es. La iniciativa cuenta con 40 plazas.

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