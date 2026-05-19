Éxitos del Kang fenés en el Provincial de taekwondo y en el Trofeo San Cristovo de Cea

Delegación local en la cita provincial Cedida

El Club Kang fenés cerró un exitoso fin de semana en el que la entidad local tomó parte hasta en tres competiciones. En A Coruña la entidad local formó en un Provincial escolar de taekwondo en el que toda su delegación logró el pase al Autonómico, destacando los oros de Enzo Rodríguez en -35 kilos infantil y el de Nico Blanco en cadete -37 kilos, con las platas de Ángel Omar, Inés Gómez, Icía Feijoo, Thiago García y Mónica Mantiñán.

Previamente, varios de estos nombres habían competido también en el Trofeo Concello de San Cristovo de Cea de kickboxing, consiguiendo con su actuación la primera posición por clubes, brillando especialmente diez oros, con cuatro de los propios Rodríguez y Blanco –dos en kicklight y en light–, Gabriel Núñez, Miguel Martínez, Sofía Er Roggany y un Jairo Sánchez que, además, se impuso también en la I Velada Forno da Loita en K1.