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+Deportes

Esther Pedrosa, madrina de la Gala do Deporte de Neda

El evento se celebra en la tarde del miércoles 

Redacción
19/05/2026 22:12
El evento tendrá lugar en la Casa da Cultura
El evento tendrá lugar en la Casa da Cultura
D. Alexandre
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Neda se prepara para su gran fiesta del deporte. Una celebración que tendrá, como viene siendo habitual, las instalaciones de la Casa da Cultura como escenario en un acto que comenzará a las 20.00 horas. Un evento siempre especial y en esta ocasión un poco más con la presencia de la plusmarquista internacional Esther Pedrosa como madrina de esta iniciativa. 

La compostelana, historia del atletismo gallego, estará en esta cita en la que se premiará a casi una treintena de nombres del tejido deportivo del concello, en disciplinas desde el atletismo hasta el triatlón. Asimismo, al escenario local subirán cinco premiados con las menciones especiales, así como los nombres galardonados como mejores promesas femenina y masculina –galardón otorgado a deportistas menores de edad– y, como colofón de esta fiesta, el título como mejor deportista del concello nedense por los logros realizados durante la temporada 2024/25. Un premio que, cabe recordar, el pasado año recayó en el “b-boy” internacional David Amor.

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