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+Deportes

Enzo López y Lucía Saura, al borde del oro gallego en casa

Ambos cayeron en semifinales por unos ajustados 3-2 en sus marcadores

Redacción
19/05/2026 21:56
La competición autonómica tuvo lugar en Campo da Serra
La competición autonómica tuvo lugar en Campo da Serra
Jorge Meis
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La coincidencia del Campeonato Gallego absoluto con un periodo lectivo de gran carga de exámenes mermó un tanto la participación en la cita individual disputada en el pabellón Campo da Serra, con el Tenis de Mesa Narón ejerciendo de nuevo como anfitrión. Estas ausencias quitaron algo de brillo a la prueba gallega, pero no al protagonismo de una cantera naronesa que se colgó dos medallas de bronce delante de su afición.

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 Enzo López y Lucía Saura se quedaron a un paso de disputar el duelo por el título en los cuadros finales masculino y femenino. Y es que ambos cedieron en sus duelos de semifinales por unos ajustadísimos 3-2 ante Javier Diz y Jiaqi Guo, respectivamente. Pablo Heredia estuvo también en un cuadro final en el que Saura eliminó a su compañera Julia Guerra en cuartos de final.

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