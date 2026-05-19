Enzo López y Lucía Saura, al borde del oro gallego en casa

La competición autonómica tuvo lugar en Campo da Serra Jorge Meis

La coincidencia del Campeonato Gallego absoluto con un periodo lectivo de gran carga de exámenes mermó un tanto la participación en la cita individual disputada en el pabellón Campo da Serra, con el Tenis de Mesa Narón ejerciendo de nuevo como anfitrión. Estas ausencias quitaron algo de brillo a la prueba gallega, pero no al protagonismo de una cantera naronesa que se colgó dos medallas de bronce delante de su afición.

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Enzo López y Lucía Saura se quedaron a un paso de disputar el duelo por el título en los cuadros finales masculino y femenino. Y es que ambos cedieron en sus duelos de semifinales por unos ajustadísimos 3-2 ante Javier Diz y Jiaqi Guo, respectivamente. Pablo Heredia estuvo también en un cuadro final en el que Saura eliminó a su compañera Julia Guerra en cuartos de final.