Brillo de plata para Lía Penabad y María Ventureira en Toledo

Ventureira -izq.- y Penabad, con sus preseas Cedidas

La generación sub 18 local sacó pecho en el II Open Internacional Daedo K-Mastery, una importante prueba disputada en Illescas, Toledo, en la que se dieron cita destacados nombres del kárate nacional desde categoría alevín hasta veteranos y asimismo con una representación convocada por la Federación Española de la disciplina.

Un cuadro júnior en el que, precisamente con la indumentaria del combinado estatal, formó la ferrolana María Ventureira –San Francisco de Teo– y también la integrante del Grupo Bazán Lía Penabad, siendo ambas cabezas de cartel de una delegación local en la que también estuvieron en competición su padre, Eliseo Penabad y los hermanos Álvaro y Alejandro Dopico –Escuela Superior de Kárate de Narón, ESKN–.

Penabad firmó una trabajada segunda posición en una populosa competición de kata, con dieciséis nombres en la “pool”, y en la que llegó a una igualada final en la que se midió con Paula Rey. La medalla de plata de Ventureira llegó en la modalidad de kumite 53 kilos en la que, tras un “bye” inicial, la ferrolana se impuso la búlgara Ivayla Mircheva. La ausencia de su rival en semis hizo que la local accediese a una final en la que se enfrentó a Stela Shurmelioua –Iván Leal– para ser segunda.

Los hermanos Dopico, de la ESKN Cedida

A un paso del cajón se quedó un Alejandro Dopico que firmó el quinto lugar en kumite sub 16 -65 kilos, cediendo en la pelea por el bronce –su segundo traspié, tras el sufrido en el cuadro principal en el que sumó tres victorias–, tras un gran concurso. Su hermano Álvaro finalizó séptimo, con dos victorias y otras tantas derrotas. Por su parte, el veterano Penabad fue bronce en kata 50-59.