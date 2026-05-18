Naia López, otra vez reina de España

Naia López posa con el nuevo título que cosechó con la selección gallega O Parrulo

España y Galicia tienen una nueva reina. O más bien, una monarca que renueva su mandato. Ella es Naia López de Lima. La jugadora de O Parrulo Ferrol, junto con sus compañeras del combinado gallego, se alzó con el título del Campeonato de España de selecciones autonómicas sub 12. Una competición que no le era ajena a esta joven estrella, pues hace poco más de un año ya había levantado este mismo título, aunque en la categoría sub 10.

Sin duda, se está convirtiendo en una de sus competiciones fetiche. Unos días después de acabar este torneo y volver a la rutina, Naia todavía seguía en una nube y comentó “que tanto mis compañeras –Iria Mouro, Alexandra Álvarez, Valeria Eijo, Vega Baamonde, Laura Pereira, Marina Fernández, Martina Ucha, Amelia Cobo, Carla García Vázquez, Carla García Domínguez y Lucía Pardo–como yo estamos muy contentas de haber estado allí, de ganar y de pertenecer a Galicia”.

Además, la jugadora de O Parrulo tuvo un gran papel en ese partido por el título, pues anotó el tercer gol, aquel que acercó el título a su selección. Esa situación “me puso muy feliz. Me alegré mucho de haber marcado en la final y contribuir a que Galicia fuese campeona”, dijo la joven con un tono de felicidad en su boca.

Y no fue para menos, pues tanto ella como el resto de integrantes del combinado “irmandiño” tuvieron que luchar en todos y cada uno de los partidos para conseguir ese gran objetivo con el que cerrar una participación de ensueño. Después de haber comenzado su andadura con una gran victoria sobre la potente selección catalana (1-3), cerraron la fase de grupos con su segundo triunfo, cosechado contra Castilla La Mancha. En esos dos encuentros, la ‘10’ de Galicia aportó mucho a su equipo, hasta el punto de que fue titular en ambos choques, en los que demostró su calidad.

Llegan los goles

Tras haber conseguido esa clasificación para la “Final Four”, todas las integrantes del equipo se pusieron muy contentas, pero todavía quedaba camino por recorrer. Para llegar a la final tenían que superar a Andalucía, que finalizó en segunda posición tras empatar con Extremadura (4-4) y superar a Canarias (11-1). Sin duda, iba a ser un partido muy difícil, pero no imposible. El cuadro entrenado por Ana Mouzo salió sin ningún tipo de miedo, pero se topó con un duro golpe, pues apenas habían pasado seis minutos cuando Valentina García adelantó al equipo andaluz.

Lejos de venirse abajo, Galicia se creció y empató poco después por medio de Carla García Domínguez. La cosa no acabó ahí porque nada más volver de los vestuarios, Vega Baamonde puso el 2-1. Andalucía lo volvió a intentar con ganas, pero se topó con el tercer gol, obra de la parrula Naia, que certificó la victoria y el pase a la final de su ­selección. Allí le esperaba Aragón, que se había deshecho de Madrid (4-6).

La selección gallega levantando el título RFGF

En la final, la motivación de Naia y de sus compañeras fue tal que apenas habían pasado cuatro minutos y ya se habían adelantado gracias al acierto de Carla García Domínguez. Todo parecía indicar un camino fácil, pero no fue así puesto que Aragón apretó para buscar el empate, pero este no llegó. Lo que lo hizo, tras el paso por los vestuarios, fueron tres goles más de Galicia –Alexandra Álvarez, Naia y Vega Baamonde–, que contribuyeron a que el combinado “irmandiño” se adjudicase este título del CESA, el segundo que lograba la jugadora de O Parrulo, tras el que conquistó hace un año con el equipo sub 10. Un gran final para una jugadora que promete mucho.

Hugo Montero

De igual manera, ella no estuvo sola en Torrejón de Ardoz, pues en el conjunto masculino acudió el también parrulo Hugo Montero. En su caso, no hubo ese final feliz, pero por muy poco. Después de comenzar con una dura derrota, ante Cataluña (6-2), a la postre campeona, el cuadro de Iván Pico se repuso en su segundo choque frente a la selección vasca, a la que venció por 0-4. Con todo, eso no era suficiente para pasar de ronda. Tenía que ganar a Castilla La Mancha. Y así lo hizo, después de un encuentro muy igualado que acabó por 5-4.

Con todo, eso no fue suficiente para luchar por el título del CESA, por lo que acabó en la “Final Four B”. Allí se midió contra Extremadura, cayendo por un ajustado 3-4. A ese duro palo se le sumó otra derrota, igual de apretada, contra Aragón, lo que provocó su cuarto puesto en esta fase. A pesar de ello, quedó claro que el fútbol sala de Ferrolterra y de Galicia está muy bien representado con Naia y Hugo, dos de sus promesas más grandes.