La joven surfista Candela Pérez ya está en casa
"Ya estamos los cuatro juntos y ahora a remar con ella", señala su padre Sergio tras más de tres meses en el Materno de A Coruña
Sobre una tabla o en un hospital. La joven surfista de San Sadurniño Candela Pérez Dopico ha demostrado que su capacidad de lucha, optimismo y constancia, esas características que siempre ha demostrado en el mar, también le han permitido “ganar” una nueva manga, en esta ocasión, una mucho más complicada como es la de volver a estar en casa con su familia.
Han sido más de tres meses en el Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil de A Coruña y finalmente, hace unos días, Candelita pudo hacer las maletas y volver a casa, con su padre, con su madre y con su hermana pequeña. Y lo hizo además, como ya había “amenazado”, encima de su surfskate. “Está a full”, señala su padre Sergio, “lo que quiere ahora ella es trabajar”. La deportista del RSM Pantín le dio la vuelta a lo que parecía una situación con el final más trágico posible después de sufrir un accidente de tráfico cuando se disponía a ir a entrenar a su adorado Pantín.
“Gracias a todo el personal del hospital. En momentos así uno entiende de verdad la importancia de la sanidad pública, porque cuando la vida se rompe, aparece un ejército de profesionales que lucha contigo sin preguntar quién eres, de dónde vienes o cuánto tienes”, señalaba en sus redes sociales su familia. “Nos llevamos mucho más que un alta médica. Gracias por cuidar a nuestra Candelita”, añadían.
Candela ha dejado la cama del hospital y ahora empieza una nueva etapa, esa en la que todos los días vuelve a A Coruña para su rehabilitación para “mejorar sus movimientos. Es prácticamente autosuficiente, pero necesita un apoyo, un dedo”, cuenta Pérez. “Ahora volvemos a estar los cuatro juntos, no nos podemos quejar y ahora a remar con ella”. A su trabajo entre Oza y el Materno se unirá próximamente otro complementario con la Fundación Adcai, que ofrece ayudas a niños y niñas, de hasta 14 años, que hayan sufrido un daño cerebral adquirido.
Una nueva senda muy esperanzadora y en la, como no podía ser de otra manera, volver a estar sobre la tabla es otro de los objetivos marcados por Candela. “Yo no le digo que no”, señala su padre, que ha visto como su campeona lo es dentro y fuera del agua.
"Son a puta xefa", las camisetas solidarias de Candela y Fundación Adcai
El tsunami de cariño vivido por Candela y su familia desde ese día en el que la subcampeona europea sub 10 entró en el hospital no ha dejado de crecer en ningún momento. Un apoyo que llegó especialmente por parte de toda la comunidad del surf, su pasión, motor y gran aprendizaje para superar unos complicados momentos. A la joven deportista le toca ahora seguir remando y para hacerle un poco más llevadero este camino contará con la ayuda de la Fundación Adcai.
Para esta asociación irá de manera íntegra lo recaudado con la venta de camisetas solidarias en apoyo a Candelita, serigrafiadas con la frase “Son a puta xefa” y un “smiley” marca de la casa de la surfista en todo este proceso. Unas prendas que se pueden adquirir en el establecimiento naronés de Drop In, así como en el pontés Anduriña’s, con un precio de 17,50 euros y en tallas tanto para adulto como para niñas y niños, mediante pago en efectivo o Bizum. Una iniciativa que está contando con una gran recepción, como demuestra la reposición de varias tallas en las últimas jornadas.