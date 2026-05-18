La joven surfista Candela Pérez ya está en casa

Candelita, en su salida del hospital Cedida

Sobre una tabla o en un hospital. La joven surfista de San Sadurniño Candela Pérez Dopico ha demostrado que su capacidad de lucha, optimismo y constancia, esas características que siempre ha demostrado en el mar, también le han permitido “ganar” una nueva manga, en esta ocasión, una mucho más complicada como es la de volver a estar en casa con su familia.

Han sido más de tres meses en el Hospital Teresa Herrera-Materno Infantil de A Coruña y finalmente, hace unos días, Candelita pudo hacer las maletas y volver a casa, con su padre, con su madre y con su hermana pequeña. Y lo hizo además, como ya había “amenazado”, encima de su surfskate. “Está a full”, señala su padre Sergio, “lo que quiere ahora ella es trabajar”. La deportista del RSM Pantín le dio la vuelta a lo que parecía una situación con el final más trágico posible después de sufrir un accidente de tráfico cuando se disponía a ir a entrenar a su adorado Pantín.

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“Gracias a todo el personal del hospital. En momentos así uno entiende de verdad la importancia de la sanidad pública, porque cuando la vida se rompe, aparece un ejército de profesionales que lucha contigo sin preguntar quién eres, de dónde vienes o cuánto tienes”, señalaba en sus redes sociales su familia. “Nos llevamos mucho más que un alta médica. Gracias por cuidar a nuestra Candelita”, añadían.

Candela ha dejado la cama del hospital y ahora empieza una nueva etapa, esa en la que todos los días vuelve a A Coruña para su rehabilitación para “mejorar sus movimientos. Es prácticamente autosuficiente, pero necesita un apoyo, un dedo”, cuenta Pérez. “Ahora volvemos a estar los cuatro juntos, no nos podemos quejar y ahora a remar con ella”. A su trabajo entre Oza y el Materno se unirá próximamente otro complementario con la Fundación Adcai, que ofrece ayudas a niños y niñas, de hasta 14 años, que hayan sufrido un daño cerebral adquirido.

Una nueva senda muy esperanzadora y en la, como no podía ser de otra manera, volver a estar sobre la tabla es otro de los objetivos marcados por Candela. “Yo no le digo que no”, señala su padre, que ha visto como su campeona lo es dentro y fuera del agua.