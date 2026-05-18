El Basket Ferrol realiza una protesta simbólica

El equipo infantil del Basket Ferrol, antes de jugar ante el Obradoiro Fegaba

El pasado fin de semana se vivió un hecho histórico en el baloncesto gallego. Con motivo de la “Final Four” de la liga gallega en la categoría infantil, el Basket Ferrol se desplazó hasta Santiago de Compostela para buscar proclamarse campeón. Para ello, debía derrotar al Obradoiro, organizador del evento, que era su rival en la semifinal, y al vencedor del duelo entre el Estudiantes Lugo Río de Galicia y el Básquet Coruña.

En esa primera semifinal en el que estaba el equipo de la ciudad fue donde se produjo una protesta simbólica, pacífica y espontánea. Y es que los propios jugadores del Basket Ferrol decidieron no realizar el salto inicial debido a un supuesto caso de fraude de edad en el baloncesto formativo. La diferencia de altura con uno de los jugadores del Obradoiro fue lo que desencadenó este suceso. Mientras su compañero fue hasta el círculo central para estar presente en el balón al aire, el resto de su equipo esperó en la línea de tiro libre para que comenzase el encuentro.

Este acto, que buscó defender el baloncesto formativo, fue una pequeña muestra de que se puede protestar sin armar un escándalo, pues nada más producirse esta situación, el partido transcurrió con total normalidad. Aunque el conjunto ferrolano luchó hasta el final, no pudo vencer al Obra (91-69), que pasó a una final que venció Estudiantes Lugo Río de Galicia (75-73). En el partido por el tercer y cuarto puesto, el Basket Ferrol logró superar al Básquet Coruña por 79-67 para cerrar así un campeonato liguero en el que se alzó la voz para acabar con las prácticas de falsificar las edades de los jugadores.