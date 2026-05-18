Doblete de Iria Jarama en el Nacional universitario de Sevilla

Jarama y su compañero Alexandrescu, a la izquierda, finalizaron segundos Cedida

La doble competición disputada el pasado fin de semana en las aguas del Guadalquivir dejó asimismo un doble éxito para una delegación comarcal conformada por el Club San Felipe Ferrol y por el Remo Ares. El club de la ciudad naval entró en liza en las inmediaciones del CAR de La Cartuja tanto en el recuperado Campeonato de España universitario como en la Copa Primavera infantil, cadete, veterano y paralímpico, subiéndose al cajón en ambas citas estatales.

En la primera de las pruebas, en su regreso tras muchos años sin presencia en el calendario, Cristina Rodríguez López, Emma Vázquez Purriños e Iria Jarama Díaz se enfundaron sus “platanitos” de la Universidade de Santiago de Compostela y la Universitat de Girona, respectivamente, y lo hicieron para, además, celebrar con un oro y una plata en la vuelta de esta cita.

Este doblete fue a cargo de la internacional Jarama, ganadora con Aina Arteman en la competición de dos sin, una primera posición que se le escapó por muy poco a la del San Felipe en la regata de doble scull formando equipo con Jordi Alexandrescu, siendo segundos a poco más de un segundo. El primer lugar, además, le garantizaría su presencia en la concentración que tendrá lugar en ese mismo emplazamiento, en Sevilla, para definir las tripulaciones que acudirán al Mundial, si bien su compromiso y clasificación previo con la selección española absoluta impide esta participación.

La de Jarama no fue la única presencia del San Felipe en las finales A de esta prueba, ya que también pelearon por subirse al cajón sevillano sus compañeras de club Rodríguez y Vázquez. Este tándem consiguió su pase para la última prueba del doble scull femenino, en una competición en la que las deportistas de la entidad ferrolana finalizaron en la quinta posición, con triunfo de Teresa Díaz y Carlota González –Pablo de Olavide–. La estudiante de Medicina formó asimismo equipo con Millán Horta Pombo, disputando en su caso la final B del doble scull en la que cruzaron la línea de meta en la sexta posición.

Aila Sánchez fue la mejor infantil en Sevilla Cedida

Trofeo de base

Un medallero comarcal que aumentó gracias a la actuación del San Felipe y del Remo Ares en la Copa Primavera, con el club ferrolano haciéndose con un bronce y el de la villa con un oro.

El triunfo llegó en la prueba infantil de skiff, en la que la aresana Aila Sánchez Sánchez se coronó como la mejor, con una renta de más de siete segundos sobre la segunda clasificada, Claudia Nart –Mediterráneo–, sumando este metal estatal al logrado hace unos meses al bronce en la prueba de remoergómetro.

Alvaré se colgó el bronce en la competición andaluza Cedida

Precisamente, en esa tercera posición terminó la oro estatal en esa misma cita en Cartagena Sofía Alvaré –San Felipe– su participación en skiff cadete, en la que peleó hasta los últimos metros, ganándole la partida a Valeira Iturbe –San Pantaleón–, finalmente cuarta. Una última regata A en la que también estuvo su compañero Luis Varela, sexto en skiff cadete, mientras que en el doble scull, las aresanas Mariña Antón y Sabela García, fueron segundas en la final B en un gran fin de semana.