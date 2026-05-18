Cruel final para un BBCA que no va a estar en la “Final Four”

Isma Fernández trata de anotar una canasta ante la oposición de un defensor Jorge Meis

La última jornada de la segunda fase de la Primera División autonómica dejó dos caras de la moneda muy diferenciadas. Por un lado, la tristeza del Costa Ártabra, que perdió su duelo definitivo ante el Novobasket (61-65) y se quedó sin la clasificación para la “Final Four” por el ascenso a Liga EBA, y del Baxi Ferrol Hotel Almirante, que también perdió su duelo ante el PBB Syngenta (60-43). Mientras que en el otro lado, el Basket Ferrol estalló de alegría al superar al Baloncesto Kempape (51-77) y conseguir la salvación.

Eso, sin duda, fue el mejor final posible para un fin de semana que no empezó nada bien, con esas dos derrotas anteriormente mencionadas. Con un pabellón Javier Gómez Noya lleno hasta la bandera, el BBCA salió con la motivación por las nubes y fue a por todas desde el inicio. Su rival, que no se dejó amedrentar por ese ambiente, también respondió y eso propició un primer cuarto frenético en el que el conjunto local se marchó al segundo acto dos puntos arriba (18-16).

En ese periodo, la situación siguió igual. Con ambos equipos anotando sin parar. Sin embargo, el infortunio se cruzó en el camino del Costa Ártabra, pues sus jugadores comenzaron a fallar tiros libres, algo que aprovechó el Novobasket para abrir una pequeña brecha e irse al descanso mandando en el luminoso (29-39).

La segunda parte tuvo la misma tónica, con el BBCA tratando de remontar por todos los medios, pero esos fallos desde la personal –acabó con 14 de 36– pesaron demasiado y la esperanza de conseguir la clasificación para la “Final Four”, que se disputará esta semana, se esfumaron. A ese duro resultado, le siguió otro, el cosechado por el Baxi Ferrol. El equipo de Patri Cabrera, que tiene una plaga de bajas, trató de darlo todo, pero el mayor acierto de su rival, pesó demasiado.

La gran alegría

Por suerte, en el último partido del fin de semana, el que disputó el Basket Ferrol, fue el que proporcionó la mayor alegría para Ferrolterra. Y es que el conjunto ferrolano consiguió vencer al Kempape y lograr una salvación muy trabajada durante todo el año. Para Suso Varela esta victoria “fue muy importante porque pudimos dejar por debajo a un equipo, que era lo que buscábamos. Ahora, lo normal sería que tuviésemos la plaza asegurada para el año que viene”, apuntó.

El naronés hizo referencia a la mejoría experimentada “en los últimos dos meses. Durante ese periodo tuvimos sensaciones muy buenas y eso se tradujo en ganar tres partidos y competir contra rivales que al inicio nos habían ganado de 30 o 40 puntos. Nadie daba un duro por nosotros, pero los chicos trabajaron mucho durante todo el año, siendo muy jóvenes y dieron la cara contra un equipo que se jugaba la plaza en su casa, en A Coruña”.

En este sentido, el preparador comentó que “llevamos muy bien el partido. Estuvimos muy centrados, defendiendo muy fuerte y en ataque teniendo las cosas claras. Es una pena que se acabe ahora la competición porque estamos muy bien”. Por último, Varela comentó que “este proyecto está dando ahora sus frutos. Ahora tenemos que hablar con el club para potenciar más la base y planificar hasta done queremos llegar”.