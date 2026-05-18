A Cabana Ferrol y Remo Ares, subcampeones cadetes y absolutos en el Gallego de trainerillas

La tripulación ferrolana, a la izquierda, estuvo entre las mejores Remeirando

Las delegaciones del Remo Ares y de A Cabana Ferrol fueron las encargadas de colocar a la comarca entre las mejores embarcaciones en un Campeonato Autonómico de trainerillas con el que ponía el punto final al calendario gallego de esta modalidad de banco fijo.

Con las aguas de Meira, en Moaña, como escenario, dos embarcaciones de cada una de estas entidades alcanzaron las finales para pelear por las preseas, consiguiéndolo en las citas absoluta masculina y cadete masculina. Los ferrolanos Lucas Porta, Adrián Calvo, Álvaro González, Alejandro Fernández, Mateo Gómez, Diego Freire y Asier Barrio se colgaron la plata en una igualada recta final con el Chapela, finalmente bronce, con un podio encabezado por Mecos.

Una segunda plaza que asimismo consiguieron los aresanos Cosme Sampedro, Pablo Loureiro, Eloy Arvidas Meizoso, Jesús Saavedra, Adrián Cordero, Pedro Carro y Hugo Rascado, en su caso de manera un poco más cómoda, con más de tres segundos de renta sobre Cabo de Cruz, y con Chapela ganando por casi siete.

Los aresanos, a la izquierda, en el podio autonómico Remeirando

Sus compañeras tomaron asimismo parte en la cita absoluta, con Noelia Varela, Sara Patricia Marqués, María Montenegro, Aída Carro, Alba Rivas, Iria Mosquera y Daniel Ramos ocupando la quinta posición. Un lugar que también ocuparon las cadetes de A Cabana Ferrol Noa Dopico, Laura Martínez, Lara Rodríguez, Carmen Sanz, Daniela Pérez, Uxía Iglesias y Carla Fernández.

Las platas conseguidas por la tripulación ferrolana y por la aresana les dan el billete para el Campeonato de España de Castro Urdiales, una presencia local que puede ser mayor en caso de existir vacantes, como señala la Federación Galega.