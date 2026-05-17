Ría Ferrol y Atletismo Narón lucharán por la permanencia

Imagen del Ría Ferrol tras esta jornada CEDIDA

Solo tres puntos impidieron al equipo femenino del Ría Ferrol eludir la cuarta y última posición en el encuentro III de la segunda jornada de la Liga de Clubes, en el que se enfrentó a Cueva de Nerja, Grupompleo Pamplona y Catalunya en el estadio de Larrabide de la capital navarra. De esta manera, el club de la ciudad naval accederá con dos puntos (los mismos que tiene solo otra escuadra) al octogonal que se celebrará a mediados del mes de junio y en el que solo una atleta representará a su club en cada pruebe, algo que desde la entidad de la ciudad naval se espera que sea beneficioso.

La representación del Ría, de todas formas, cuajó una buena actuación en Navarra, trufada con dos victorias parciales –Ana Carvajal (1.500) y Elvira Barrón (5 kilómetros marcha)– y cuatro segundas plazas –Noelia Medina (800), Diaou Diallo (longitud), María Barrios (triple) y Roxana Martínez (disco)–. En cambio, la lesión de una de las integrantes del relevo “largo” impidió a la formación ferrolana luchar por la tercera plaza en esta pruba y, tal vez, escalar un puesto en la general del certamen.

A menos

En cuanto a Primera División, a medida que la sesión iba discurriendo las cosas se le fueron poniendo cada vez peor a la escuadra masculina del Atletismo Narón. Tanto que al final ocupó la cuarta y última posición en el encuentro II de la segunda jornada de la segunda categoría de la Liga de Clubes, celebrada en Durango y en la que se enfrentó al Safor-Teika, Anivent Manresa y al club anfitrión. Este resultado lo aboca a la lucha por la permanencia en la última jornada, aunque al menos lo hace con el colchón de tener cuatro puntos.

A pesar de las victorias parciales de Jorge Queirós (100 y 200), Ricardo Baptista (400 vallas), Anxo Lado (800), Iago Pazos (jabalina) y João Venade (martillo), entre los problemas sufridos por los marchadores, un tropezón en la carrera de 3.000 obstáculos y una lesión-caída en el relevo largo, el Atletismo Narón pasó de estar casi siempre de segundo o tercero a terminar en la última y tener que luchar por salvarse.