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Diario de Ferrol

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Automovilismo

Jorge Paz y Roberto López presentan sus nuevas monturas para este año

El naronés participará en algún rally y en varias pruebas del Campeonato Gallego de slalom

Iago Couce
Iago Couce
16/05/2026 21:49
Jorge Paz y Roberto López, momentos antes de desvelar sus planes para este año
Jorge Paz y Roberto López, momentos antes de desvelar sus planes para este año
Jorge Meis
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Jorge Paz, junto con Roberto López, desveló sus planes para esta nueva temporada de competición. Después de una campaña en la que compitió en el Rallye de Coruña, el Rallye Cidade de Narón, el Rallye de Ferrol y el Rallye Rías Altas Histórico, así como múltiples pruebas del Campeonato Gallego de slalom, este año el naronés apuesta por realizar un calendario un poco más completo, ya que disputará, si todo sale según lo previsto, todo el Autonómico de slalom, que empieza la última semana de mayo, y algún prueba esporádica de rallys. 

Así lo confirmó en la puesta de largo que realizó en la tarde de ayer en el bar O Escondidiño, donde además de desvelar sus nuevas monturas, disfrutó de una gran velada junto a sus amigos, su escudería, su equipo Jaliñeiro Sport y algunos de los patrocinadores que le van a apoyar este año. Esto sólo fue el aperitivo, pues la acción de verdad será en dos semanas en la séptima edición del Slalom de As Pontes. 

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