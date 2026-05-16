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Diario de Ferrol

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+Deportes

Abandono de Miriam Casillas en la cita de Yokohama

La deportista pacense estaba realizando una carrera muy sólida

Redacción
16/05/2026 21:54
Miriam Casillas, durante una prueba pasada
Miriam Casillas, durante una prueba pasada
Cedida
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Molestias musculares obligaron a Miriam Casillas, deportista pacense del Triatlón Ferrol, a parar y abandonar la prueba de las Series Mundiales celebrada en Yokohama en la segunda vuelta del segmento de carrera a pie. En la segunda carrera de una competición que determina el nombre del campeón del mundo de la especialidad, la deportista no pudo cruzar la línea de meta como sí lo hizo su compatriota Cecilia Santamaría, que consiguió la vigésima posición.

Antes de la carrera a pie, Casillas había realizado una prueba muy sólida, en la que estuvo casi siempre entre las quince mejores. En este puesto, precisamente, fue en el que acabó el primer segmento de una competición que se desarrolló en la distancia olímpica (1.500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y diez de carrera a pie). 

Así, tanto Casillas como Santamaría formaron parte de un grupo principal de unas treinta unidades que llegó unido a la segunda transición de esta carrera. En el atletismo, la pacense se quedó un poco atrás de su compatriota... hasta acabar abandonando.

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