Ría Ferrol y Atletismo Narón afrontan la segunda jornada de la Liga Nacional de clubes
El club de la ciudad naval se desplaza a Pamplona y los naroneses a Durango
Segunda y última parada de la primera fase de la Liga Nacional de clubes, en la que Ría Ferrol y Atletismo Narón buscan dar un salto respecto a lo realizado en la cita inaugural de esta competición. Las rojinegras se desplazan en esta ocasión a Pamplona tras el cuarto lugar firmado en el cuadrangular de León, y lo hacen ahora con Cueva de Nerja, el anfitrión Grupompleo Pamplona y AA Catalunya como rivales.
Las ferrolanas recuperan algún efectivo y esperan así mejorar esa última plaza inicial que las dejó como decimoterceras en la tabla conjunta, superando a formaciones como Marathon, Tenerife y Avinent Manresa. Las locales entrarán en liza el sábado, al igual que la escuadra naronesa en Primera masculina. La formación se desplaza a Durango para medir fuerzas con el club local, Safor Teika y Manresa. Lo hace tras ser tercera en la jornada inaugural disputada en las avilesinas pistas Yago Lamela y preparada para mantener su plaza en la categoría de plata estatal. La última prueba, ya en formato octogonal, tendrá lugar a mediados de junio.
Los podios provinciales, en juego en Santiago
Tras las cuatro jornadas clasificatorias previas, la cantera de la comarca se prepara para disputar este fin de semana del Campeonato Provincial Xogade que se disputa mañana domingo en Santiago de Compostela. Una competición escolar en la que tomarán parte un nutrido grupo de nombres del Ría Ferrol, Ferrol Atletismo, Equilibrio, Atletismo Narón, Olympo de As Pontes y CEIP Ortigueira, entre otros locales, buscando inscribir a sus atletas entre los mejores de la provincia de A Coruña. Una competición ,dirigida a benjamines, alevines e infantiles, que dará comienzo a las diez de la mañana y se prolongará todo el día.