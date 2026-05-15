Ría Ferrol y Atletismo Narón afrontan la segunda jornada de la Liga Nacional de clubes

Las locales comenzaron su nuevo camino en División de Honor en León Cedida

Segunda y última parada de la primera fase de la Liga Nacional de clubes, en la que Ría Ferrol y Atletismo Narón buscan dar un salto respecto a lo realizado en la cita inaugural de esta competición. Las rojinegras se desplazan en esta ocasión a Pamplona tras el cuarto lugar firmado en el cuadrangular de León, y lo hacen ahora con Cueva de Nerja, el anfitrión Grupompleo Pamplona y AA Catalunya como rivales.

Las ferrolanas recuperan algún efectivo y esperan así mejorar esa última plaza inicial que las dejó como decimoterceras en la tabla conjunta, superando a formaciones como Marathon, Tenerife y Avinent Manresa. Las locales entrarán en liza el sábado, al igual que la escuadra naronesa en Primera masculina. La formación se desplaza a Durango para medir fuerzas con el club local, Safor Teika y Manresa. Lo hace tras ser tercera en la jornada inaugural disputada en las avilesinas pistas Yago Lamela y preparada para mantener su plaza en la categoría de plata estatal. La última prueba, ya en formato octogonal, tendrá lugar a mediados de junio.