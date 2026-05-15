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+Deportes

La nedense Inés Santalla, con la selección española en Francia

La ciclista local forma por primera vez con el combinado estatal y lo hace en la cuarta cita de la Copa de las Naciones

Redacción
15/05/2026 20:47
Santalla, con el casco rojo, con sus compañeras de equipo en Francia
Santalla, con el casco rojo, con sus compañeras de equipo en Francia
RFEC
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La nedense Inés Santalla Castelo abre este fin de semana una nueva etapa en su carrera deportiva. La ciclista, ahora en las filas del Río Miera Meruelo Ardasa, ha sido convocada por primera vez por la Federación Española y se estrenará con la equipación nacional para participar en el exigente Tour du Gevaudan Occitanie, en Francia, en la cuarta prueba en la Copa de las Naciones. 

Una competición que se dilucidará en dos etapas de 71 y 80 kilómetros, respectivamente, con varios puertos de segunda y primera categoría. Santalla viene de firmar una gran cuarta posición en la Vuelta a Extremadura y ocupa la décima plaza en la Copa de España femenina de carrera, a falta de tres carreras por disputarse. 

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