La nedense Inés Santalla, con la selección española en Francia

Santalla, con el casco rojo, con sus compañeras de equipo en Francia RFEC

La nedense Inés Santalla Castelo abre este fin de semana una nueva etapa en su carrera deportiva. La ciclista, ahora en las filas del Río Miera Meruelo Ardasa, ha sido convocada por primera vez por la Federación Española y se estrenará con la equipación nacional para participar en el exigente Tour du Gevaudan Occitanie, en Francia, en la cuarta prueba en la Copa de las Naciones.

Una competición que se dilucidará en dos etapas de 71 y 80 kilómetros, respectivamente, con varios puertos de segunda y primera categoría. Santalla viene de firmar una gran cuarta posición en la Vuelta a Extremadura y ocupa la décima plaza en la Copa de España femenina de carrera, a falta de tres carreras por disputarse.