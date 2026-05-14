Narontec y Círculo Ferrolán de Xadre, buscan el podio "rápido"

Premiado en la cita de Mugardos Cedida

El Círculo Xadrez Narón y el Círculo Ferrolán comienzan este fin de semana su camino en las citas de ajedrez rápido y relámpago. Ambas entidades estarán presentes en el Campeonato Autonómico de estas dos modalidades que se disputan en Padrón.

Será la prueba “lóstrego” la que abra el calendario del fin de semana, en este caso con la presencia de dos formaciones del club naronés, Narontec A y B, buscando realizar una buena competición en esta cita gallega. Al día siguiente, el domingo, estas dos escuadras se volverán a sentar frente al tablero, ya para disputar al competición de rápidas en ese mismo emplazamiento, para una cita de rápidas en la que también estará el CFX A.

Mugardos y A Coruña

Garrido fue segundo en A Coruña e Inés Prado, décima Cedida

Como calentamiento a estas citas varios de estos nombres participaron en el X Torneo de Mugardos, en el que se impuso el MF José Sande, seguido por el sub 18 Pablo Garrido –CFX–, a su vez ganador de esta categoría, con sólo una derrota ante Sande. Martín Arzúa, Nuno Moro, Xoel Prado y Artai Dopico vencieron en sub 16, sub 14, sub 12 y sub 10. Mientas, en A Coruña se disputó una cita de rápidas con motivo de la I Copa Atlántica, en el que destacó el eumés del Narón David Varela, tercero