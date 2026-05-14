Narón y Valdoviño, capitales gallegas de tenis de mesa

Santalla y Montero, en la presentación del evento Cedida

El tenis de mesa gallego convertirá en este mes de mayo la comarca en su eje central. Narón y Valdoviño acogerán esta semana y en sus últimas fechas sendas competiciones autonómicas en las que repartirán los títulos tanto absolutos como de base.

La primera de las paradas de esta “gira” de la disciplina en Ferrolterra será este domingo, día 17, con el pabellón Campo da Serra como sede. En esta instalación se disputará el Campeonato Gallego absoluto, con la presencia de casi medio centenar de nombres, centrándose la participación en el grupo masculino, con 32 deportistas.

Bajo la organización del Tenis de Mesa Narón, catorce serán los deportistas de esta entidad en liza. Lucía Saura y Julia Guerra parten como tercera y cuarta en el ranking previo a la disputa de esta competición, con sus compañeros Enzo López y Pablo Heredia en la quinta y sexta. Una competición que dará comienzo a las 9.30 horas del domingo bajo la organización de la Federación Galega, en colaboración con la entidad deportiva y el Concello de Narón.

El edil de Deportes, Ibán Santalla y el presidente del club, Fernando Montero, presentaron esta iniciativa en la que, además de la numerosa participación local, habrá representantes de Pontevedra, Vigo, Lugo, Mos, Compostela, Oroso y uno llegado de Baleares.

Estreno

Y esta experiencia organizativa naronesa se trasladará los días 30 y 31 a Valdoviño, en donde se disputará en O Longoiro, las citas gallegas prebenjamín, benjamín, alevín y juvenil. Un evento que asimismo conto en su presentación con Montero, junto con el alcalde Alberto González y el edil de Deportes, Sergio Saavedra. Será la primera vez que una cita de estas características se dispute en este concello, ampliando su oferta deportiva.