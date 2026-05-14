Miriam Casillas abre fuego en Japón

Casillas, tras su victoria en la Copa del Mundo en Chile Cedida

Con el dorsal número quince tomará la salida la olímpica del Triatlón Ferrol Miriam Casillas García en el que será su debut este año en el circuito de las Series Mundiales de triatlón.

La pacense disputará su primera competición en este calendario, después de no estar presente en la jornada inaugural en Samarkanda y lo hará en una carrera de Yokohama que le trae grandes recuerdos a la de Badajoz. Y es que en el trazado japonés Casillas consiguió su mejor registro en las Series, siendo octava en la campaña 2021.

La del Triatlón Ferrol firmó la decimoséptima edición el pasado año y en este ejercicio servirá para ver el en qué momento de forma llega la del club local. Como piedra de toque en este año, Casillas disputó la Copa del Mundo de Lanzarote, en la que ocupó la octava posición, en una carrera en la que se impuso la alemana Nina Eim –que también estará en esta carrera–. Casillas cambia esta distancia sprint por la olímpica en Japón en una carrera que comenzará en la madrugada del sábado –3.15 horas–.

Presencias y ausencias

Con el dorsal uno estará la británica Beth Potter, después de imponerse, precisamente, en la competición de Uzbekistán y, cabe recordar, de ser segunda hace doce meses en este circuito, precedida por una Jeanne Lehair que también tomará la salida desde el pontón asiático. Las bajas de Beaugrand, Périault y Taylor-Brown abren el abanico de posibles medallistas.