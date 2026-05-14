El naronés Iago Fuertes se anota su primer título profesional en el FIP Bronce danés

Roglán y Fuertes, con su galardón Cedida

El naronés Iago Fuertes levantó su primer título como profesional, demostrando que el joven deportista local es ya también una realidad a nivel internacional. Fuertes estrenó oro y asimismo compañero, el catalán Albert Roglán, en el FIP Bronce Kolding, en Dinamarca, en donde partían como segundos cabezas de serie.

Superando con cierta comodidad dieciseisavos y octavos, cuartos y semifinales supusieron todo un reto para este nuevo tándem. Fuertes y Roglán vencieron a Guerrero y Espino –excompañero del naronés (7-6 y 6-4) y Roper y Slaryd (7-6 y 6-1) para plantarse en una final en la que esperaba la pareja número uno del ranking.

Fue un auténtico partido espectáculo el dirimido en la localidad de Klogind, en el que el local y el catalán remontaron el set inicial (4-6) para anotarse un importantísimo triunfo en las dos mangas siguientes (6-3 y 6-4) para levantar el trofeo de campeones.