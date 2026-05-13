Tres quintos con un sabor casi de podio

Torrecilla, con la internacional Ruth Lorenzo Cedida

Con tres quintos puestos en el bolsillo, la delegación de Ferrolterra regresó muy satisfecha de su concurso en el Campeonato de España infantil disputado en el Palacio de los Deportes de Oviedo. Y es que estos lugares entre los cinco mejores nombres del kárate estatal a punto estuvieron de serlo en forma de medallas, debido a la igualdad de sus combates y al gran nivel mostrado por la cantera comarcal.

Lucy Rey López –Escuela Superior de Kárate de Narón, ESKN–, Laura Torrecilla Castro –Artes Marciales Fene– y Pablo Beceiro Posada –Renbukan Ferrol– pelearon por una presea de bronce que finalmente se les escapó por muy poco a estos ya grandes nombres del kárate local. Rey lo hizo en el cuadro infantil -42 kilos, y lo hizo tras plantar cara en semis a una Maya Miranda, a la postre campeona de la cita. La local entró en una repesca en la que se impuso a Nerea González (2-7) y accedió a la lucha por un bronce que se quedó muy cerca, con un igualado 1-2 ante Celia Ibáñez.

Beceiro y Vázquez, con su técnico Cedida

Y asimismo rozó con los dedos esa presea de bronce la deportista del club fenés. Torrecilla, en su caso en +42 kilos. Rey trabajó hacia el cajón durante toda la competición, si bien primero se encontró con la, asimismo, oro en la final de la cita, Isabel Revueltas, a la que plantó cara en cuartos, cediendo finalmente por 3-7. Ya en repesca, la del AM Fene se impuso por la mínima a Marieta Barategui y también por esta escasa diferencia cedió en el combate por la medalla ante la andaluza Patricia Gutiérrez.

Por igual senda transcurrió el camino de Beceiro –Renbukan– y también con otro ajustadísimo resultado que demuestra que la cantera local se encuentra a nivel de podio nacional. El ferrolano formó en infantil +40 kilos, en donde se impuso en sus tres primeras peleas con autoridad, despidiéndose de este cuadro principal en una ronda de semifinales en la que cruzó caminos con el subcampeón Enzo Rey (6-3). Con ganas de más, Beceiro lo peleó hasta el final con otro madrileño, Iker Arévalo, que por una mínima diferencia se llevó la tercera posición (4-3).

Rey y Villadóniga Cedida

Una competición ovetense en la que también entraron en liza sus compañeros Miguel Ángel Villadóniga –ESKN– y Ramón Vázquez Menéndez –Renbukan–, en infantil y juvenil, respectivamente, llevaron también una gran competición que en su caso no pudo acabar con su nombre en la parte alta de la tabla. Unos resultados que reflejan el trabajo y el esfuerzo de estos nombres del kárate comarcal y que si bien en esta ocasión no cerraron la maleta con una presea dentro, lo intentarán, sin duda, en futuras citas nacionales.