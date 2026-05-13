Lúa Teijeiro repite un “top 10” estatal al que se une Paula Pérez

Rodríguez, Pérez, Lage, Lorenzo y Teijeiro, en la cita madriñela Cedida

La cantera del Arco Narón sigue dejando su estela en el panorama nacional de la disciplina y de nuevo lo hizo en la segunda de las citas del Gran premio de España Promesas. Con Madrid de nuevo como sede, concretamente en el campo de la Universidad Complutense, “veteranas” como las sub 18 Lúa Teijeiro, Lía Lage y Raquel Lorenzo acompañaron en su debut estatal al aire libre a Paula Pérez y Adriana Rodríguez. Y tanto las más experimentadas como las recién llegadas volvieron a casa con sendos “top 10”.

Teijeiro repitió lugar entre las diez mejores de este circuito nacional. Así, a la séptima posición conseguida hace unas semanas se une la novena de hace unas jornadas. Una plaza muy peleada y que alcanzó tras doblegar en la flecha de desempate a la zaragozana Laic y asimismo en otro igualado duelo en octavos ante la cacereña Aguado. Tras el 4-4, su rival se mostró más acertada para seguir avanzando, si bien el 4-6 final ayudó al noveno lugar de la local.

Una fiesta a la que se unió su compañera sub 15 Pérez. Tras superar como duodécima el “round” en su estreno, se impuso 7-1 a la madrileña Montserrat, aunque en cuartos no pudo mantener esta tónica y, a pesar de empatar en dos sets, cedió contra la riojana Martínez. En esta misma categoría, Adriana Rodríguez firmó la decimoséptima plaza, Lage la vigésimo octava en sub 18 y Lorenzo tuvo que retirarse ya en el “round” de la competición.