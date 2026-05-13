Jaime Serrano, un ferrolano en el “top 8” del Nacional juvenil

Serrano estará en Ciudad Real la próxima semana Cedida

Ferrol estará presente en el “Top 8” del Campeonato de España juvenil que la próxima semana se disputará en Ciudad Real. Jaime Serrano Sanjurjo pondrá la nota ajedrezada de la ciudad naval en las filas de un Buenas Migas Luceros de Cangas que, además, por primera vez en su historia, estará presente con su formación juvenil masculina en esta importante cita.

Serrano, que afronta su segunda campaña en la formación pontevedresa, y sus compañeros consiguieron esta gesta tras un sector disputado en un pabellón de O Gatañal que celebró por todo lo alto un triunfo ante el Ademar de León (39-30) que daba el billete estatal al conjunto del local. Un partido que puso la guinda al gran trabajo llevado a cabo por el ferrolano y el resto de la escuadra anfitriona, que previamente habían doblegado al Tolosa (31-17) y al Alcobendas (27-24) para hacerse con el ansiado billete dorado para un Estatal en el que comenzarán demostrando su potencial ante el Barça, Prado Marianistas y Dominicos.